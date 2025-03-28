Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот кулич по праву можно назвать царским — попробуйте и поймёте, почему
Разгадали секреты: почему чёрная смородина перестаёт плодоносить?
Фрукты утром и лишний вес — связь, которую игнорируют
Миллионы водителей ждут перемен: когда исчезнут проблемы с зарядкой электромобилей
Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют
Когда сажать бархатцы, чтобы цветы были пышные и яркие всё лето
Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак
Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады
Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima

Секрет итальянских альпинистов: как новичкам покорить горы без риска — простой метод

2:25
Туризм

"Виа феррата" переводится с итальянского как "железный путь". Это специальные маршруты в горах, оборудованные металлическими тросами, лестницами и мостами, что делает их безопасными и доступными даже для новичков.

Железная тропа
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Железная тропа

Для прохождения необходимы ремни безопасности, шлем, амортизатор и карабин. Такие маршруты идеально подходят для начинающих альпинистов.

Если вы только начинаете, рекомендуется воспользоваться услугами профессионального гида. В большинстве мест можно взять снаряжение напрокат. А теперь перейдем к лучшим маршрутам!

Маршрут Семи лидеров (350 м, уровень D) расположен у знаменитых скал Татабаньи, в нескольких минутах от автострады М1. Этот маршрут идеально подходит для семей. Здесь можно взять напрокат снаряжение, а подъем подразумевает живописные виды и впечатляющий 30-метровый веревочный мост.

Холм Эстрамош (70 м, уровень C) сочетает красоту природы и исторические объекты — например, заброшенные шахты. Эстрамош насчитывает семь маршрутов длиной от 50 до 70 метров. Самый популярный путь, "Сарканьхат", выводит на живописные виды долины Бодва.

Дорога Варпанорама (180 м, уровень D) — это одно из самых красивых мест для виа ферраты в Венгрии. Маршрут пролегает вдоль ущелья, что позволяет насладиться видами руин замка. Подходит для семей, а захватывающие верёвочные мосты делают прохождение особенно запоминающимся.

Каменный крест (400 м, уровень C-D) в Фельшётаркани проходит через впечатляющие известняковые скалы. Средняя часть пути включает 23-метровый верёвочный мост, а финальный подъем требует выносливости и смелости. Здесь есть и лёгкие пути для новичков, и сложные участки для опытных туристов.

Маршрут "Морской глаз" (200 м, уровень C) проходит вдоль уникального вулканического озера и старинных шахт. Это лёгкий путь, который подойдет для начинающих. Захватывающие виды и исторические элементы маршрута делают его особенно популярным, передает holmozogj.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Недвижимость
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя Аудио 
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Экономика и бизнес
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России Аудио 
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Садоводство, цветоводство
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Популярное
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.

Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Этот кулич по праву можно назвать царским — попробуйте и поймёте, почему
Разгадали секреты: почему чёрная смородина перестаёт плодоносить?
Фрукты утром и лишний вес — связь, которую игнорируют
Миллионы водителей ждут перемен: когда исчезнут проблемы с зарядкой электромобилей
Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют
Когда сажать бархатцы, чтобы цветы были пышные и яркие всё лето
Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак
Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады
Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima
5 идей для отдыха в майские праздники: куда поехать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.