Секрет итальянских альпинистов: как новичкам покорить горы без риска — простой метод

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Виа феррата" переводится с итальянского как "железный путь". Это специальные маршруты в горах, оборудованные металлическими тросами, лестницами и мостами, что делает их безопасными и доступными даже для новичков.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Железная тропа

Для прохождения необходимы ремни безопасности, шлем, амортизатор и карабин. Такие маршруты идеально подходят для начинающих альпинистов.

Если вы только начинаете, рекомендуется воспользоваться услугами профессионального гида. В большинстве мест можно взять снаряжение напрокат. А теперь перейдем к лучшим маршрутам!

Маршрут Семи лидеров (350 м, уровень D) расположен у знаменитых скал Татабаньи, в нескольких минутах от автострады М1. Этот маршрут идеально подходит для семей. Здесь можно взять напрокат снаряжение, а подъем подразумевает живописные виды и впечатляющий 30-метровый веревочный мост.

Холм Эстрамош (70 м, уровень C) сочетает красоту природы и исторические объекты — например, заброшенные шахты. Эстрамош насчитывает семь маршрутов длиной от 50 до 70 метров. Самый популярный путь, "Сарканьхат", выводит на живописные виды долины Бодва.

Дорога Варпанорама (180 м, уровень D) — это одно из самых красивых мест для виа ферраты в Венгрии. Маршрут пролегает вдоль ущелья, что позволяет насладиться видами руин замка. Подходит для семей, а захватывающие верёвочные мосты делают прохождение особенно запоминающимся.

Каменный крест (400 м, уровень C-D) в Фельшётаркани проходит через впечатляющие известняковые скалы. Средняя часть пути включает 23-метровый верёвочный мост, а финальный подъем требует выносливости и смелости. Здесь есть и лёгкие пути для новичков, и сложные участки для опытных туристов.

Маршрут "Морской глаз" (200 м, уровень C) проходит вдоль уникального вулканического озера и старинных шахт. Это лёгкий путь, который подойдет для начинающих. Захватывающие виды и исторические элементы маршрута делают его особенно популярным, передает holmozogj.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

