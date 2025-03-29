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Бесплатная питьевая вода для туристов: в Леджиуно появился уникальный фонтан

3:13
Туризм

С сегодняшнего дня туристы, посещающие знаменитый Эрмитаж Санта-Катерина-дель-Сассо, могут утолить жажду водой прямо из озера Маджоре. Возле билетной кассы появился бесплатный питьевой фонтан, из которого можно набрать очищенную и сертифицированную воду, добываемую на глубине 40 метров.

Капля воды
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Капля воды

Эта инициатива реализована компанией Alfa в рамках мероприятий ко Всемирному дню воды и призвана подчеркнуть важность водных ресурсов региона.

Как очищают воду из озера?

Питьевой фонтан установлен в окружении специального тотема, который подробно объясняет весь процесс очистки воды. Работа начинается с водозабора, расположенного неподалеку от Эрмитажа.

Компания Alfa провела масштабную реконструкцию этого объекта:

  • Обеспечила безопасный доступ к станции.
  • Заменили три старых насоса на современные, более эффективные.
  • Усилили конструкцию водозабора и модернизировали систему фильтрации.
  • Общий бюджет проекта составил 1,1 миллиона евро.

Вода контролируется в режиме реального времени

Вода после забора проходит несколько этапов очистки, включая физическую фильтрацию и дезинфекцию.

"У нас есть зонд, который постоянно анализирует параметры воды. Если показатели выходят за установленные нормы, система сразу же подает сигнал операторам. Кроме того, мы регулярно проводим отбор проб в трех точках сети и проверяем их в сертифицированной лаборатории совместно с Ats Insubria", — объяснила сотрудник технического отдела Alfa, Беатрис Доницетти.

Эта система позволяет использовать водозабор в экстренных ситуациях.

"Это практически бесконечный ресурс, который помогает нам справляться с любыми проблемами с водоснабжением", — отметил генеральный директор Alfa, Лука Лолаико.

Единственный в провинции город с таким водоснабжением

Леджиуно — уникальный случай в провинции Варезе, где питьевая вода поступает в акведук напрямую из озера. Подобная система есть только в Лавено-Понте-Треза, но она активируется только при засухе.

Это не новая идея, а исторический выбор, сделанный еще 40-45 лет назад.

"Администрация того времени была дальновидной. Они увидели перспективу в использовании озерной воды и сделали ставку на устойчивое развитие. Сегодня Alfa лишь улучшила этот проект". — напомнил мэр Джованни Пармиджани.

Как работает система водоснабжения?

Сегодня система обеспечивает питьевой водой около 3650 жителей Леджиуно.

  • Средний расход — 22 литра в секунду.
  • В часы пик — до 44 литров в секунду.
  • Работают три насоса, которые включаются в зависимости от нагрузки.
  • Все ремонтные работы проводились без остановки водозабора.

Теперь жители и туристы могут наслаждаться чистой водой из озера Маджоре, не беспокоясь о качестве.

Уточнения

Ла́го-Маджо́ре (итал. Lago Maggiore) — озеро на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская — в Пьемонте и Ломбардии. Урез воды Лаго-Маджоре является самой низкой точкой Швейцарии.

Варе́зе (итал. Varese) — город в итальянской области Ломбардия, административный центр одноимённой провинции. Расположен на самом севере Италии, к северо-западу от Милана, у швейцарской границы, в нескольких километрах от озера Варезе. Покровителем города почитается святой Виктор Мавр, празднование 8 мая.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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