Когда речь заходит о путешествиях мечты, мы часто представляем Карибы, Полинезию или США. Но почему бы не обратить внимание на удивительные уголки самой Италии? Здесь есть места, которые могут соперничать с лучшими мировыми курортами.
Например, в Тоскане находится одна из самых больших площадей Европы с видом на море — Пьяцца Бовио в Пьомбино. Этот живописный "язык" суши уходит в лазурные воды, открывая захватывающий вид на тосканский архипелаг и даже Корсику.
Многие знают Пьомбино как порт, откуда отправляются на остров Эльба. Но этот город предлагает гораздо больше, чем просто удобную переправу.
Всего в двух часах езды от Флоренции находится настоящий архитектурный и исторический кладезь. Здесь можно увидеть:
Эта богатая история контрастирует с индустриальным обликом города: когда-то Пьомбино был важным центром металлургии, и следы этого прошлого видны до сих пор.
После прогулки по городу самое время освежиться в море! Буквально в двух километрах от центра расположен пляж Cala Moresca — живописная бухта с кристально чистой водой и галечным берегом, утопающая в средиземноморской зелени.
Другие красивые места для отдыха у воды:
Обязательно стоит посетить район Баратти-Популония. Это место уникально тем, что здесь сохранились:
А если вы любите небольшие исторические поселения, всего в 15 минутах езды находятся Кампилья Мариттима и Суверето. Эти уютные тосканские деревни очаруют вас своей атмосферой и, конечно же, местной кухней.
Это место, где можно совместить прогулки по историческим улицам, восхитительные морские пейзажи и гастрономические открытия.
А главное — здесь намного меньше туристов, чем в других частях Тосканы, что делает поездку еще более особенной.
Тоска́на (итал. Toscana,) — область (регион — итал. regione) в центре Италии, местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.
Пьомби́но (итал. Piombino) — коммуна в итальянской области Тоскана в провинции Ливорно. Главный центр Валь-ди-Корния и главный центр металлургической промышленности в Тоскане, это второй порт Тосканы после Ливорно.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.