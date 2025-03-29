Путешествие по Тоскане: древние крепости, этруски и идеальные пляжи

2:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит о путешествиях мечты, мы часто представляем Карибы, Полинезию или США. Но почему бы не обратить внимание на удивительные уголки самой Италии? Здесь есть места, которые могут соперничать с лучшими мировыми курортами.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Например, в Тоскане находится одна из самых больших площадей Европы с видом на море — Пьяцца Бовио в Пьомбино. Этот живописный "язык" суши уходит в лазурные воды, открывая захватывающий вид на тосканский архипелаг и даже Корсику.

Пьяцца Бовио и исторический центр Пьомбино

Многие знают Пьомбино как порт, откуда отправляются на остров Эльба. Но этот город предлагает гораздо больше, чем просто удобную переправу.

Всего в двух часах езды от Флоренции находится настоящий архитектурный и исторический кладезь. Здесь можно увидеть:

Городские стены, которые, по преданию, проектировал Леонардо да Винчи.

Древние укрепления — Торрионе, замок и Ривеллино.

Собор Сант-Антимо и другие исторические здания, такие как Casa delle Bifore и Палаццо Аппиани.

Эта богатая история контрастирует с индустриальным обликом города: когда-то Пьомбино был важным центром металлургии, и следы этого прошлого видны до сих пор.

Лучшие пляжи рядом с Пьомбино

После прогулки по городу самое время освежиться в море! Буквально в двух километрах от центра расположен пляж Cala Moresca — живописная бухта с кристально чистой водой и галечным берегом, утопающая в средиземноморской зелени.

Другие красивые места для отдыха у воды:

Пунта Фальконе — панорамная терраса с невероятными видами.

Саливоли — единственный песчаный пляж в черте города.

Залив Баратти — длинный пляж с черным песком, который особенно эффектно выглядит весной на фоне красочных закатов.

Окрестности: этрусское наследие и очаровательные деревни

Обязательно стоит посетить район Баратти-Популония. Это место уникально тем, что здесь сохранились:

Древний этрусский некрополь — одно из важнейших археологических мест Италии.

Популония — старинная деревня, возвышающаяся над побережьем.

А если вы любите небольшие исторические поселения, всего в 15 минутах езды находятся Кампилья Мариттима и Суверето. Эти уютные тосканские деревни очаруют вас своей атмосферой и, конечно же, местной кухней.

Почему стоит поехать в Пьомбино?

Это место, где можно совместить прогулки по историческим улицам, восхитительные морские пейзажи и гастрономические открытия.

А главное — здесь намного меньше туристов, чем в других частях Тосканы, что делает поездку еще более особенной.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana,) — область (регион — итал. regione) в центре Италии, местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.



Пьомби́но (итал. Piombino) — коммуна в итальянской области Тоскана в провинции Ливорно. Главный центр Валь-ди-Корния и главный центр металлургической промышленности в Тоскане, это второй порт Тосканы после Ливорно.

