Это не Китай, но вы не заметите разницы: в Италии есть своя Великая стена, и она впечатляет

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Пьемонта скрывается архитектурное чудо, которое не уступает своей знаменитой "сестре" в Китае. Форт Фенестрелле, крупнейшее военное укрепление Европы, получил прозвище "Итальянская Китайская стена" благодаря своему впечатляющему внешнему виду. Это не просто крепость, а целый комплекс сооружений, раскинувшийся на 3 километра вдоль горного склона.

Фото: Wikimedia Commons by Diego Jimenez diegojimenez is licensed under Public domain крепость Пьемонт

Где находится "Китайская стена" Италии?

Форт Фенестрелле расположен в долине Чисоне, в регионе Пьемонт. Это уникальный комплекс, включающий:

Три укрепленных форта: Сан-Карло, Три Зуба и Делле Валли.

Семь редутов, соединённых между собой защитной стеной.

Самую длинную крытую лестницу в Европе с 4000 ступеней, которая тянется вдоль укреплений.

Форт Фенестрелле состоит из трех укрепленных комплексов, соединенных туннелем. Внутри проходит самая длинная крытая лестница в Европе — 4000 ступеней. Его общая площадь — 1 350 000 кв. м, а перепад высот составляет 650 метров.

Как можно посетить крепость?

Для туристов предлагаются три варианта экскурсий:

Королевская прогулка — 7 часов (полный маршрут по крепости).

Путешествие внутри стен — 3 часа (самые интересные участки).

Короткий визит — 1 час (для тех, кто хочет просто ощутить атмосферу).

Этот маршрут — настоящее испытание: чтобы покорить его, нужно быть в хорошей физической форме!

История форта Фенестрелле

Форт Фенестрелле был построен в 1727 году по приказу короля Витторио Амедео II. Инженер Игнацио Бертола спроектировал грандиозное сооружение, которое должно было защищать долину Чисоне от вторжений.

После 1947 года армия покинула крепость, и она на долгое время превратилась в заброшенное место. Лишь усилиями Ассоциации проекта San Carlo Onlus форт был восстановлен и открыт для туристов.

Сегодня он считается одним из главных исторических достояний Италии, хотя о нём по-прежнему знают далеко не все, отправляйтесь в Пьемонт — и приготовьтесь к приключению

Уточнения

Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин. Название "Пьемонт" означает "подножье гор" (имеются в виду Альпы) и впервые упоминается в XIII веке.



Вели́кая Кита́йская стена́ (кит. трад. 萬里長城, буквально: "Стена длиной в 10 000 ли") — разделительная стена длиной почти 9000 км (полная длина — 21,2 тыс. км), построенная в древнем Китае и являющаяся крупнейшим памятником архитектуры. Великая Китайская стена упоминается в Государственном гимне КНР.

