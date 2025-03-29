Сицилия среди лучших мест для культурного туризма, но есть нюанс

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сицилия вошла в десятку лучших направлений для культурного туризма по версии BonusFinder Italia. Остров, богатый историческими и архитектурными памятниками, занял 7-е место в рейтинге. Однако одна деталь вызывает удивление: в официальной базе итальянских музеев зарегистрирован лишь один музей.

Фото: greekreporter.com by Carole Raddato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ амфитеатр Сицилия

Культурное наследие vs. официальные данные

Италия занимает первое место в мире по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — их здесь 62. Сицилия же, несмотря на своё великое прошлое, отмечена в рейтинге с ограниченным количеством зарегистрированных музеев.

Официально в базе числится только Музей знаний и сицилийских Мирабилий в Катании.

При этом на острове:

80 театров,

14 университетов,

12 археологических памятников.

И, конечно, жемчужины Сицилии — Долина храмов в Агридженто, Греческий театр в Сиракузах, великолепные города искусства и множество других культурных объектов.

Что значит этот рейтинг?

Сицилия получила оценку 4,87 из 10, что не совсем отражает её богатейшее наследие. Авторы исследования объясняют, что рейтинг учитывает в том числе количество музеев, театров и университетов, а не только историческую ценность региона.

"Этот рейтинг помогает выявить направления, где турист может получить подлинный культурный опыт, при этом он основан на доступности объектов, а не только на их количестве", — говорит автор исследования Андреа Панико.

Так почему же на Сицилии так мало официально зарегистрированных музеев? Возможно, это вопрос бюрократии или особенностей классификации.

Но одно очевидно: Сицилия — это не просто один музей, а настоящий кладезь истории, который нужно исследовать.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia ) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Население острова в I тыс. н. э. превышало 2 млн человек, что делало Сицилию самым густонаселённым регионом планеты.

