Сицилия среди лучших мест для культурного туризма, но есть нюанс

Сицилия вошла в десятку лучших направлений для культурного туризма по версии BonusFinder Italia. Остров, богатый историческими и архитектурными памятниками, занял 7-е место в рейтинге. Однако одна деталь вызывает удивление: в официальной базе итальянских музеев зарегистрирован лишь один музей.
Италия занимает первое место в мире по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — их здесь 62. Сицилия же, несмотря на своё великое прошлое, отмечена в рейтинге с ограниченным количеством зарегистрированных музеев.
Официально в базе числится только Музей знаний и сицилийских Мирабилий в Катании.
При этом на острове:
И, конечно, жемчужины Сицилии — Долина храмов в Агридженто, Греческий театр в Сиракузах, великолепные города искусства и множество других культурных объектов.
Сицилия получила оценку 4,87 из 10, что не совсем отражает её богатейшее наследие. Авторы исследования объясняют, что рейтинг учитывает в том числе количество музеев, театров и университетов, а не только историческую ценность региона.
"Этот рейтинг помогает выявить направления, где турист может получить подлинный культурный опыт, при этом он основан на доступности объектов, а не только на их количестве", — говорит автор исследования Андреа Панико.
Так почему же на Сицилии так мало официально зарегистрированных музеев? Возможно, это вопрос бюрократии или особенностей классификации.
Но одно очевидно: Сицилия — это не просто один музей, а настоящий кладезь истории, который нужно исследовать.
Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia ) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Население острова в I тыс. н. э. превышало 2 млн человек, что делало Сицилию самым густонаселённым регионом планеты.
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