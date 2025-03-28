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Этот апрель в Лионе будет жарким: что посмотреть, куда пойти

5:14
Туризм

С приходом весны Лион оживает: террасы кафе наполняются любителями аперитивов, а город превращается в центр культурных и праздничных событий. В апреле 2025 года в Лионе запланировано множество мероприятий на любой вкус. Вот подборка наиболее интересных из них:​

Вид на Лион с галло-римского амфитеатра - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Alkhimov Maxim, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вид на Лион с галло-римского амфитеатра - panoramio

Фестиваль молодежной книги в Виллербане (2-6 апреля 2025 г.)

Любители рассказов, комиксов и молодежных романов приглашаются в Виллербан на Фестиваль молодежной книги. В течение пяти дней авторы, иллюстраторы и юные читатели смогут участвовать в анимациях, мастер-классах и сессиях автографов.

Набережные Полярного (4-6 апреля 2025 г.)

Поклонники детективов и триллеров оценят возвращение фестиваля "Набережные Полярного". Мероприятие предлагает встречи с известными авторами, увлекательные лекции и городское расследование на улицах Лиона, позволяющее почувствовать себя настоящим сыщиком.

Лионская ярмарка (4-14 апреля 2025 г.)

С 4 по 14 апреля 2025 года в выставочном центре Eurexpo пройдет Лионская ярмарка — событие с более чем вековой историей. Посетители смогут ознакомиться с последними тенденциями в области дизайна, декора, гастрономии и инноваций. В этом году особое внимание уделено поп-культуре, обещая множество тематических мероприятий.

Фестиваль терруаров (11-13 апреля 2025 г.)

Гурманы оценят Фестиваль терруаров, который пройдет в Heat. Лучшие производители из Франции и других стран соберутся, чтобы отпраздновать культуру хорошей еды и напитков. В программе: дегустации, встречи с мастерами-энтузиастами и возможность приобрести местные продукты.

Лионский пивной фестиваль (12 и 13 апреля 2025 г.)

Любители пива приглашаются на Лионский пивной фестиваль, который состоится в Double Mixte. Мероприятие представит ремесленные пивоварни, пиво со всего мира и лекции по искусству пивоварения. Это отличная возможность открыть для себя новые вкусы и насладиться дружеской атмосферой.

Весна доков (12 и 13 апреля 2025 г.)

Поклонники дизайна и декора не должны пропустить "Весну доков". Этот салон стиля жизни объединяет последние тенденции в области моды, мебели и образа жизни. В этом году мероприятие пройдет в Городе гастрономии в Grand Hôtel-Dieu, предлагая возможность приобрести уникальные предметы и освежить интерьер.

Шоу люминесценции в базилике Сен-Бонавентура (продлено до мая 2025 г.)

Впечатляющее звуковое и световое шоу, преображающее базилику Сен-Бонавентура, продлено до мая. В течение 60 минут проекции и небесные песнопения создают незабываемую атмосферу, позволяя заново открыть для себя одну из самых красивых церквей Лиона.

Starquest в форте Брон (12 и 13 апреля 2025 г.)

Поклонники научной фантастики и фэнтези приглашаются на Starquest в форте Брон. В программе: стенды, анимации, мастер-классы, косплей, лекции и встречи с художниками. Это полное погружение в увлекательные вымышленные вселенные.

Фестиваль Плохих Парней (14-18 апреля 2025 г.)

Фестиваль, посвященный гангстерскому кино, пройдет в UGC Confluence и Международном городе. Мероприятие предлагает познакомиться с малоизвестными жемчужинами кинематографа, тематическими вечерами и оживленными дискуссиями. Готовьтесь к эпическим ограблениям, мрачной атмосфере и напряженным перестрелкам.

Выставка "Амазонки" в Музее Слияния (с 18 апреля 2025 г.)

Музей Слияния приглашает на экспедицию в сердце Амазонки с новой захватывающей выставкой. Экспозиция посвящена дикой природе, увлекательным культурам и экологическим вызовам региона, обещая уникальное и познавательное сенсорное путешествие.

Межгалактический фестиваль (25-27 апреля 2025 г.)

Завершает апрель фестиваль научной фантастики "Межгалактический". Фильмы, короткометражки, книжная ярмарка, конференции, ролевые игры и даже тематический блошиный рынок помогут погрузиться в футуристические вселенные. Обязательное мероприятие для гиков и любителей альтернативных миров.

С таким разнообразием событий ваши апрельские выходные и будни в Лионе будут насыщенными и незабываемыми.

Уточнения

Лио́н (фр. Lyon МФА: , франкопров. Liyon [ʎjɔ̃]) — город во Франции, административный центр региона Овернь — Рона — Альпы, особого административного образования Лионская метрополия и 14 кантонов.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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