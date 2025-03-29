Забудьте про Дубай: этот курорт поразит вас ценами и чистотой – вот куда стоит ехать за солнцем

Многие обеспеченные люди предпочитают отпуск в Дубае, но для бюджетного отдыха лучше выбрать столицу Катара Доху. Доха отличается от Дубая более демократичными ценами и аутентичной атмосферой.
Пляжи в Дубае бывают переполнены, особенно в высокий сезон. Пляжи в Дохе ничуть не хуже, чем в Дубае. Те, кто любит спокойный и уединённый отдых, могут найти укромное местечко вдалеке от других отдыхающих. Вода в море чистая и прозрачная.
Радуют ценами гостиницы, рестораны и транспорт. При этом в общественных местах нет скопления людей. Сервис в Дохе находится на высоком уровне. Отдыхать в столице Катара очень комфортно. Тем, кто ещё не выбрал место отдыха, стоит рассмотреть вариант поездки в Доху. Об этом сообщает "Рамблер".
До́ха (араб. الدوحة, Эд-Доха) — столица и крупнейший город арабского государства Катар, расположенный у побережья Персидского залива. Административный центр муниципалитета Ад-Доха.
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