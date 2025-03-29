Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Вареники с сюрпризом: без яиц, но с ярким вкусом
ТОП-5 экспериментальных автобусов СССР, которые могли изменить историю
Самая маленькая чёрная дыра Вселенной оказалась ближе, чем думали
Займы в один клик: банковские группы зарабатывают триллионы на микрофинансах
Эти 8 часов сна превращают вас в машину точных воспоминаний
Киану Ривз и Александра Грант: страстные поцелуи на глазах у всех
Пицца без теста: самый быстрый способ порадовать себя вкусным
Удивительный способ посадки моркови, который даёт рекордный урожай

Штрафы и удары тростью: вот как Сингапур добился идеальной чистоты — удивитесь методам

1:01
Туризм

Сингапур — один из самых чистых городов в мире. Наверняка многих удивит, что добиться образцовой чистоты власти смогли благодаря запрету жевательной резинки.

Сингапур
Фото: web.archive.org by ---=XEON=---, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сингапур

Этот запрет был введён в 1992 году, когда стало понятно, что нужно что-то делать с людьми, которые лепили остатки резинок на стены и двери лифтов. Это могло вызвать даже сбои в работе транспорта, поскольку жвачки залепляли важные элементы механизмов, которые приводили систему в движение. Теперь этот закон немного послаблен, но тем не менее строгие правила остаются в силе.

За незаконный ввоз и продажу в Сингапур жвачки предусмотрены крупные штрафы либо даже лишение свободы. За выбрасывание резинки в неположенных местах нарушителю грозит не только штраф, но и принудительные общественные работы, а если он повторно совершит подобное действие, его будут бить тростью. Об этом сообщает "Рамблер".

Уточнения

Сингапу́р (малайск. Singapura, кит. 新加坡, пиньинь Xīnjiāpō, палл. Синьцзяпо, англ. Singapore, там. சிங்கப்பூர் Ciŋkappūr), официальное название — Респу́блика Сингапу́р (малайск. Republik Singapura, кит. трад. 新加坡共和國, упр. 新加坡共和国, пиньинь Xīnjiāpō Gònghéguó, палл. Синьцзяпо Гунхэго, англ. Republic of Singapore, там. சிங்கப்பூர் குடியரசு Ciŋkappūr Kudiyarasu) — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Красота и стиль
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи Аудио 
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Еда и рецепты
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Битва в Белгородской области: первые результаты боёв в приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Последние материалы
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Вареники с сюрпризом: без яиц, но с ярким вкусом
ТОП-5 экспериментальных автобусов СССР, которые могли изменить историю
Самая маленькая чёрная дыра Вселенной оказалась ближе, чем думали
Займы в один клик: банковские группы зарабатывают триллионы на микрофинансах
Эти 8 часов сна превращают вас в машину точных воспоминаний
Киану Ривз и Александра Грант: страстные поцелуи на глазах у всех
Пицца без теста: самый быстрый способ порадовать себя вкусным
Удивительный способ посадки моркови, который даёт рекордный урожай
Старые душевые кабины — динозавры в мире дизайна: что приходит им на смену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.