Штрафы и удары тростью: вот как Сингапур добился идеальной чистоты — удивитесь методам

Сингапур — один из самых чистых городов в мире. Наверняка многих удивит, что добиться образцовой чистоты власти смогли благодаря запрету жевательной резинки.
Этот запрет был введён в 1992 году, когда стало понятно, что нужно что-то делать с людьми, которые лепили остатки резинок на стены и двери лифтов. Это могло вызвать даже сбои в работе транспорта, поскольку жвачки залепляли важные элементы механизмов, которые приводили систему в движение. Теперь этот закон немного послаблен, но тем не менее строгие правила остаются в силе.
За незаконный ввоз и продажу в Сингапур жвачки предусмотрены крупные штрафы либо даже лишение свободы. За выбрасывание резинки в неположенных местах нарушителю грозит не только штраф, но и принудительные общественные работы, а если он повторно совершит подобное действие, его будут бить тростью. Об этом сообщает "Рамблер".
Сингапу́р (малайск. Singapura, кит. 新加坡, пиньинь Xīnjiāpō, палл. Синьцзяпо, англ. Singapore, там. சிங்கப்பூர் Ciŋkappūr), официальное название — Респу́блика Сингапу́р (малайск. Republik Singapura, кит. трад. 新加坡共和國, упр. 新加坡共和国, пиньинь Xīnjiāpō Gònghéguó, палл. Синьцзяпо Гунхэго, англ. Republic of Singapore, там. சிங்கப்பூர் குடியரசு Ciŋkappūr Kudiyarasu) — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.
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