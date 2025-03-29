Штрафы и удары тростью: вот как Сингапур добился идеальной чистоты — удивитесь методам

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Сингапур — один из самых чистых городов в мире. Наверняка многих удивит, что добиться образцовой чистоты власти смогли благодаря запрету жевательной резинки.

Фото: web.archive.org by ---=XEON=---, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сингапур

Этот запрет был введён в 1992 году, когда стало понятно, что нужно что-то делать с людьми, которые лепили остатки резинок на стены и двери лифтов. Это могло вызвать даже сбои в работе транспорта, поскольку жвачки залепляли важные элементы механизмов, которые приводили систему в движение. Теперь этот закон немного послаблен, но тем не менее строгие правила остаются в силе.

За незаконный ввоз и продажу в Сингапур жвачки предусмотрены крупные штрафы либо даже лишение свободы. За выбрасывание резинки в неположенных местах нарушителю грозит не только штраф, но и принудительные общественные работы, а если он повторно совершит подобное действие, его будут бить тростью. Об этом сообщает "Рамблер".

Уточнения

Сингапу́р (малайск. Singapura, кит. 新加坡, пиньинь Xīnjiāpō, палл. Синьцзяпо, англ. Singapore, там. சிங்கப்பூர் Ciŋkappūr), официальное название — Респу́блика Сингапу́р (малайск. Republik Singapura, кит. трад. 新加坡共和國, упр. 新加坡共和国, пиньинь Xīnjiāpō Gònghéguó, палл. Синьцзяпо Гунхэго, англ. Republic of Singapore, там. சிங்கப்பூர் குடியரசு Ciŋkappūr Kudiyarasu) — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

