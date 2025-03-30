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Гостиницы России: цены на отдых взлетят на 15% в 2025 году — готовьтесь к шоку!

1:55
Туризм

В 2025 году в России ожидается средний рост цен на гостиницы на 15%, и особенно заметным он станет в регионах с развивающимся туризмом — на Кавказе, Алтае и Дальнем Востоке. Именно здесь, по оценкам экспертов, будет самое ощутимое подорожание, связанное с дорогим строительством, удалённостью и коротким туристическим сезоном.

Курорт Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Курорт Роза Хутор

Об этом рассказала ТАСС на конференции #Marketbeat партнёр, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса CMWP Марина Смирнова. На Кавказе, где пока можно найти номер за 3-4 тысячи рублей, цены будут расти быстрее, чем в других регионах. На Алтае, где стоимость уже достигает 7-10 тысяч рублей за ночь, ситуация аналогичная: спрос растёт, но инфраструктура требует затрат.

Также подорожание затронет направления на Каспийском и Азовском побережьях.

Особняком стоит Дальний Восток. Во Владивостоке уже в 2024 году цены в гостиницах категории "пять звёзд" выросли на 60-80%, при этом загрузка осталась ниже 50%. Причины — высокие издержки, сложная логистика и ограниченный сезон.

Интересно, что ранее эксперты прогнозировали снижение цен на отели в Сочи, но теперь ожидается рост на 5%, а в целом по Краснодарскому краю — до 15%. Для сравнения: в прошлом году в Сочи средняя цена номера достигала 30 тысяч рублей, а в других районах края — 5-6 тысяч.

Вывод один: отдых в России дорожает, особенно там, где туризм только начинает набирать обороты. Но при грамотном планировании всё ещё можно найти приятные по цене варианты — особенно в межсезонье и на раннем бронировании.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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