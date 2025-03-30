Восхождение на Фудзи вдвое дороже: что ждёт туристов в 2025 году?

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Теперь восхождение на знаменитую гору Фудзи по маршруту Ёсида обойдётся вдвое дороже. С июля по сентябрь 2025 года, в разгар сезона подъёмов, стоимость прохода по популярной тропе составит 4000 иен (примерно $26), вместо прежних 2000.

Фото: commons.wikimedia by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ гора Фудзи, Япония

Такое решение было принято 17 марта, когда местные власти одобрили новый законопроект. Повышение произошло всего через год после того, как в 2024-м была впервые введена плата за проход по маршруту.

Тропа Ёсида — один из самых популярных и доступных путей к вершине Фудзи. Каждый год по ней проходят тысячи туристов со всего мира, особенно в летний сезон. Власти подчёркивают, что дополнительная плата необходима для улучшения инфраструктуры, обеспечения безопасности и сохранения природного баланса на горе, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на рост цен, интерес к восхождению остаётся высоким, и местные чиновники надеются, что повышение стоимости не отпугнёт любителей активного отдыха, а наоборот — поможет сделать подъем более организованным и безопасным.

Уточнения

Фудзия́ма (Фудзи, Фудзисан) — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио.

