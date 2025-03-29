Забытая мельница, олени и лоси: чем удивит туристов карельский экопарк?

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Карелия — это прекрасное место и для активного отдыха, и для более размеренного. Разнообразие местной природы поражает красотой. Туристов встречают густые леса, озёра, реки и красивейшие каскады водопадов, которыми можно подолгу любоваться и запечатлеть на фотографиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Карелия

Водопады Карелии — это творение природы. Раньше добраться до них было непросто. Местные предприниматели решили организовать экопарк "Долина водопадов" и привлечь в эти места туристов. Обустраивать парк начали в 2010 году и закончили в 2020-м. В настоящее время это место любят и посещают множество туристов. Среди лесов была проложена экотропа, выложенная из деревянных настилов с периллами. Также были сооружены лестницы, соединяющие разные уровни парка. В парке установлены информационные стенды, рассказывающие о местных достопримечательностях.

Проходя по экопарку, туристы могут увидеть старинную водяную мельницу, которая находится в рабочем состоянии. В парке оборудованы две верёвочные трассы: одна для детей от пяти лет, а вторая — для детей постарше и для взрослых.

Туристы могут познакомиться с бытом и культурой коренного местного населения. Под открытым небом расположился музей — саамская деревня.

Любители животных могут побывать на оленьей ферме, на которой живут десять северных оленей и два лося. Желающие могут подойти к животным и погладить их. Саамы с давних времён занимались оленеводством, а олени были кормильцами местных жителей. Посетить оленью ферму интересно в любое время года. Зимой можно покататься на снегокате.

Любители гастротуризма познакомятся с национальной кухней. В кафе готовят блюда из местных продуктов. Меню очень разнообразное, в нём есть блюда из мяса, рыбы, выпечка. Традиционная карельская выпечка — это карельские калитки.

Отдых в Карелии подходит и молодым, и пожилым людям, детям также понравится разнообразие аттракционов, мастер-классов и вкусная часть программы. Об этом пишет kp.ru.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

