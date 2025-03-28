Тревога в Мьянме: режим ЧС объявлен в шести регионах после землетрясения

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28 марта в Мьянме произошла серия мощных землетрясений. Основной подземный толчок достиг магнитуды 7,7, спустя 12 минут последовал ещё один — 6,4 балла. Землетрясение ощущалось не только в Мьянме, но и в соседних странах — Таиланде, Китае и Вьетнаме.

Фото: retas.de by Thomas Schoch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мьянма

Из-за разрушений и угрозы повторных толчков власти Мьянмы объявили режим чрезвычайной ситуации сразу в шести регионах, включая Сикайн, Мандалай и столицу Нейпьидо. Власти начали масштабные спасательные операции.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), разрушения в Мьянме значительные. В городе Мандалай частично обрушился исторический дворец, рухнул мост через реку Иравади и повреждены жилые здания. По информации Reuters, в Мандалае под завалами оказалось несколько человек — минимум восемь погибли, ещё несколько числятся пострадавшими.

Толчки ощущались даже в Бангкоке, в районе Чатучак там обрушилось высотное здание. В Мьянме госпитализировано множество человек. Работают экстренные службы, продолжается разбор завалов.

Посольство России в Таиланде уточняет, есть ли среди пострадавших российские граждане. Как сообщил ТАСС заведующий консульским отделом Илья Ильин, сейчас ведётся сбор и проверка информации.

Ситуация остаётся напряжённой, но под контролем. Жителям пострадавших районов рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями официальных служб.

Уточнения

Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.

