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Авиакомпания Centrum Air готовит сюрприз: новые рейсы и сквозные тарифы

Туризм

С 30 марта 2025 года авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы из Казани в Ташкент. Перелёты будут выполняться дважды в неделю на комфортабельных Airbus A320.

самолёт узбекской авиакомпании Centrum Air
Фото: commons.wikimedia by MilasMoyg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
самолёт узбекской авиакомпании Centrum Air

Уже с 1 апреля добавятся ещё два маршрута — Москва (Шереметьево) и Новосибирск, а с 20 мая стартуют рейсы в Сочи. Изначально компания также планировала полёты в Санкт-Петербург, но в итоге отказалась от этой программы. Зато билеты из Петербурга теперь доступны до Ургенча.

Весной маршрутная сеть Centrum Air станет ещё шире: в планах — рейсы в популярные туристические направления, включая Турцию, Тунис, Таиланд, Южную Корею, Израиль, Казахстан и Азербайджан. Благодаря сквозным тарифам, пассажиры из российских городов смогут удобно летать в эти страны с пересадкой в Ташкенте.

Centrum Air — молодой, но активно развивающийся авиаперевозчик. Основанная в 2023 году по инициативе правительства Узбекистана, компания быстро наращивает флот и маршрутную сеть. На сегодняшний день в парке — 7 самолётов: 4 Airbus A320ceo, 1 A320neo и 2 A321neo.

Уже в этом году флот пополнится ещё шестью новыми бортами, включая два дальнемагистральных Airbus A330-300. В ближайших планах — довести число самолётов до 24 единиц к 2026 году. Расширение парка позволит запускать новые международные и внутренние рейсы, делая авиапутешествия ещё доступнее и комфортнее.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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