Редкий вид глистов: египетский отдых обернулся кошмаром для пятилетнего ребёнка

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пятилетний ребёнок, вернувшийся из Египта, был госпитализирован со страшными болями в животе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Египет

Мальчик заразился в поездке, и впоследствии оказалось, что это редкий вид глистов. Кроме болей в животе, у мальчика поднялась высокая температура и появилась сыпь. Врачи думали, что у ребёнка аппендицит, но исследования показали, что это анкилостома.

"Оказалось, что у мальчика анкилостома. Это редкий вид глистов, которые попадают в организм во время заглатывания или через кожу и поражают пищеварительную систему и лёгкие", — сообщили медики.

Мальчик провёл в больнице 12 дней. При таком диагнозе могут быть самые страшные последствия, но в этот раз всё обошлось. Мальчик поправился и выписан из больницы.

Уточнения



Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

