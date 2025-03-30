Парижский карнавал прачек: как превратиться в королеву за один день

Париж вновь готовится к одному из самых ярких праздников весны — женскому карнавалу, также известному как Фестиваль прачек. В этом году он состоится в воскресенье, 6 апреля 2025 года, и по традиции вновь отдаст дань уважения женщинам, провозгласив их королевами дня.
Истоки этого весёлого события уходят в прошлое: когда-то именно парижские прачки устраивали парады в середине Великого поста, выбирали своих королев и шествовали по улицам города в ярких нарядах.
С 2008 года эта традиция получила вторую жизнь — теперь карнавал объединяет всех желающих повеселиться, поиграть с образами и почувствовать себя частью настоящего уличного праздника.
Участие — абсолютно бесплатное и открытое для всех. Регистрироваться заранее не нужно. Вы можете присоединиться к процессии на любом этапе — как к стационарной, так и к мобильной части маршрута. В этом карнавале нет зрителей — только участники. Здесь можно быть собой, а можно примерить совершенно другой образ.
Организаторы подчёркивают, что событие остаётся независимым, некоммерческим, аполитичным и живёт благодаря энтузиазму участников. Каждый год задаётся тема, но строго следовать ей не обязательно — импровизация и свобода приветствуются.
Это праздник, приуроченный ко времени сразу после Международного женского дня. Здесь женщины могут выразить себя, показать силу, красоту, характер и фантазию. Мужчины тоже приглашаются — особенно в образе женщин. А женщинам предлагается перевоплотиться в королев.
Сбор участников начнётся в 13:00 на площади Шатле, на центральной полосе. А уже в 14:30 процессия двинется по улицам Парижа, наполняя город смехом, музыкой, блёстками и голосами. Это не уличное шоу — это живое народное действие, где каждый — главный герой.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.