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Тяжба с отелем довела семейную пару до тюрьмы строгого режима

2:08
Туризм

Супружеская пара из штата Мичиган оказалась в мексиканской тюрьме строгого режима после того, как прибыла на отдых в Канкун. Арест произошёл на днях прямо в аэропорту.

тюрьма
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Фонг, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
тюрьма

По словам родственников, сообщает издание One Mile at a Time, причиной стал затяжной спор с администрацией курорта, начавшийся ещё в 2021 году. Тогда пара подписала контракт на элитный таймшер, но позже решила отказаться от сделки и аннулировала 13 транзакций на общую сумму $116 587 через банк American Express, который встал на их сторону.

Мексиканские власти обвиняют пару в мошенничестве, утверждая, что действия туристов были намеренными и нанесли отелю ущерб. Курорт потребовал $250 000 и публичных извинений, на что пара не согласилась. После этого в дело вмешались местные правоохранители.

Ситуация осложняется тем, что супруги ранее опубликовали в соцсети пост, где рассказали о якобы нечестных схемах отеля. Дочь арестованных уверена, что родителей подставили, и утверждает, что у семьи есть доказательства их невиновности, хотя никаких подтверждений пока представлено не было.

По словам девушки, условия содержания в мексиканской тюрьме крайне тяжёлые: её мать сильно похудела из-за аллергии на тюремную еду, отец испытывает постоянное давление. Семья обратилась к общественности за помощью, но пока дело остаётся без продвижения.

Тем временем звучат и скептические оценки: некоторые считают, что пара могла изначально не планировать оплату таймшера и рассчитывала вернуть деньги через банк. В Мексике такие действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление, особенно если речь идёт о крупной сумме.

История вызывает множество вопросов, и пока правды не знает никто. Однако очевидно одно — отпуск мечты обернулся для американской пары многомесячным кошмаром, из которого пока нет выхода.

Уточнения

Таймшер (англ. timeshare, «разделение времени») — право одного из владельцев совместной собственности на использование самой собственности в отведённые ему участки времени. Чаще всего применяется на рынке недвижимости как международная система обмена отдыхом среди совладельцев курортных отелей клубного типа.

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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