Что нужно знать родителям перед поездкой с детьми за границу?

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед поездкой с детьми за границу важно не упустить из виду важные нюансы. С 2024 года правила выезда несовершеннолетних ужесточились — особенно при поездках в страны ближнего зарубежья: Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Фото: commons.wikimedia.org by Mehdinom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Детское воображение

Как рассказала "Известиям" руководитель маркетинга авиа-направления сервиса "Туту" Екатерина Долгих, теперь некоторые страны требуют, чтобы ребёнок до 14 лет был вписан в паспорт родителя. Раньше к этому относились с пониманием, но сейчас к вопросам оформления стали подходить строже. В качестве примера эксперт привела случай, когда туристку с тремя детьми пропустили в Абхазию по свидетельствам о рождении, хотя в её паспорте был вписан только один ребёнок. Пограничники предупредили: это было исключение, а в будущем такие послабления возможны не будут.

Если ребёнку ещё нет 14 лет, он может въехать по свидетельству о рождении, но на обороте обязательно должен стоять штамп о гражданстве РФ. Этот штамп часто забывают проверить, но он может сыграть ключевую роль при прохождении границы. Особенно важно наличие отметки, если ребёнок не вписан в паспорт родителя.

Альтернатива — оформить заграничный паспорт на ребёнка. В этом случае штамп в свидетельстве уже не нужен. Такой документ позволит путешествовать без лишних вопросов со стороны пограничников.

Отметку о гражданстве можно поставить в МФЦ или отделении МВД. Кроме того, штамп пригодится не только для поездки, но и для оформления первого паспорта или загранпаспорта ребёнку.

Также эксперт напомнила, что в некоторых случаях может понадобиться нотариально оформленное согласие на выезд от одного из родителей, особенно если ребёнок путешествует только с мамой или папой.

Главный совет для родителей: не откладывайте проверку документов на последний день. Лучше заранее уточнить требования по стране, привести всё в порядок и спокойно отправиться в отпуск.