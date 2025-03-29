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Шесть погибших в Египте: как избежать трагедии при экстремальном отдыхе?

2:01
Туризм

Экстремальный отдых — это острые ощущения, яркие эмоции и… повышенные риски. Чтобы адреналин не обернулся трагедией, туристам важно заранее проверять, кто стоит за организацией такого досуга.

Море
Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Море

В первую очередь стоит убедиться, что у компании есть лицензия и все необходимые сертификаты. Эти документы подтверждают, что организатор работает по закону и соблюдает нормы безопасности. Не стесняйтесь запрашивать их — это ваше право.

Кроме того, перед любым экстремальным мероприятием, будь то дайвинг, полёт на параплане или погружение на батискафе, должен быть проведён подробный инструктаж. В нём обязаны рассказать не только о правилах поведения, но и о действиях в случае аварии. Если этого не происходит, это серьёзный повод задуматься и отказаться от участия.

Право туриста отказаться от экскурсии при малейших сомнениях — это не каприз, а элементарная забота о своей безопасности.

Российские туристы погибли в Египте: что предшествовало аварии батискафа

Трагедия у берегов Хургады — страшное напоминание, почему это так важно. На борту батискафа находились 45 россиян. В результате крушения погибло шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Судно эксплуатировалось около 10 лет.

Удалось спасти 38 человек: 24 из них развезли по отелям, 14 были госпитализированы. Всего медицинскую помощь получили 29 пострадавших, среди них — граждане Египта, Индии, Норвегии и Швеции.

Эта трагедия показывает: даже самые "безобидные" экскурсии могут таить опасность, если пренебречь элементарными правилами безопасности. Выбирайте только проверенных организаторов, задавайте вопросы, не бойтесь отменить участие — это может спасти жизнь.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.

Батиска́ф (Bathyscaphe) (от греч. βαθύς — глубокий и σκάφος — судно) — самоходный подводный аппарат для океанографических и других исследований на больших глубинах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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