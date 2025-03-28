Парижский бар, который переворачивает представление о винных вечерах

Если вы любите вино, хорошую компанию и атмосферные места, то вам стоит заглянуть в Les Amoureuses Bis - новую жемчужину Парижа, расположенную между площадью Вогезов и Бастилией. Здесь каждый бокал сопровождается увлекательной историей, а каждая встреча — теплым общением.
Первое, что бросается в глаза при входе, — это роскошный стол из красного дерева, украшенный элементами виноградной лозы. Он вмещает до 16 человек, что делает заведение идеальным как для уединенного вечера, так и для дружеской вечеринки. Здесь легко завести новые знакомства — концепция заведения построена на общении и любви к вину.
"Мы хотели создать место, куда люди приходят за вином, а остаются ради атмосферы", — рассказывают основатели, Алена Ямпольская и Бенжамен Леруа.
Выбор вина здесь — настоящее путешествие. Алена и Бенжамен с любовью подбирают редкие и выдающиеся вина, а их рассказы о виноделах превращают дегустацию в увлекательное погружение в мир виноделия.
В карте представлены:
вина Региса и Сильвена (Луарская долина, Бургундия, Божоле);
кюве Антуана Амио-Сервеля из Шамболь-Мюзиньи;
шабли Жана Довисса;
редкие оранжевые вина, которые особенно полюбились постоянным гостям.
Отдельное внимание уделено магнумам - большим бутылкам, которые идеально подходят для дружеских компаний. А в ближайшее время в карте появятся и иностранные вина.
Чтобы подчеркнуть вкус напитков, в Les Amoureuses Bis подают тщательно подобранные закуски:
Простые, но безупречно сбалансированные вкусы делают дегустацию еще более запоминающейся.
В Les Amoureuses Bis время пролетает незаметно. Здесь нет суеты, только хорошее вино, дружеские разговоры и атмосфера, которая заставляет остаться еще на один бокал.
Адрес: Les Amoureuses Bis
3 rue des Tournelles, 75004 Paris
Открыто со вторника по субботу с 18:00 до 1:00
Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.
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