Парижский бар, который переворачивает представление о винных вечерах

Если вы любите вино, хорошую компанию и атмосферные места, то вам стоит заглянуть в Les Amoureuses Bis - новую жемчужину Парижа, расположенную между площадью Вогезов и Бастилией. Здесь каждый бокал сопровождается увлекательной историей, а каждая встреча — теплым общением.

Главная фишка — общий стол

Первое, что бросается в глаза при входе, — это роскошный стол из красного дерева, украшенный элементами виноградной лозы. Он вмещает до 16 человек, что делает заведение идеальным как для уединенного вечера, так и для дружеской вечеринки. Здесь легко завести новые знакомства — концепция заведения построена на общении и любви к вину.

"Мы хотели создать место, куда люди приходят за вином, а остаются ради атмосферы", — рассказывают основатели, Алена Ямпольская и Бенжамен Леруа.

Винная карта, которая впечатляет

Выбор вина здесь — настоящее путешествие. Алена и Бенжамен с любовью подбирают редкие и выдающиеся вина, а их рассказы о виноделах превращают дегустацию в увлекательное погружение в мир виноделия.

В карте представлены:

вина Региса и Сильвена (Луарская долина, Бургундия, Божоле);

кюве Антуана Амио-Сервеля из Шамболь-Мюзиньи ;

шабли Жана Довисса ;

редкие оранжевые вина, которые особенно полюбились постоянным гостям.

Отдельное внимание уделено магнумам - большим бутылкам, которые идеально подходят для дружеских компаний. А в ближайшее время в карте появятся и иностранные вина.

Меню, которое раскрывает вкус вина

Чтобы подчеркнуть вкус напитков, в Les Amoureuses Bis подают тщательно подобранные закуски:

яйца с майонезом и красной капустой ;

; ремесленные колбасы и выдержанные сыры ;

и ; необычные маки-роллы.

Простые, но безупречно сбалансированные вкусы делают дегустацию еще более запоминающейся.

В Les Amoureuses Bis время пролетает незаметно. Здесь нет суеты, только хорошее вино, дружеские разговоры и атмосфера, которая заставляет остаться еще на один бокал.

Адрес: Les Amoureuses Bis

3 rue des Tournelles, 75004 Paris

Открыто со вторника по субботу с 18:00 до 1:00

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

