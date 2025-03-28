Самолет, который не оставил следов: как пассажир исчез в воздухе

3:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В июне 1968 года самолет Dakota DC-3 компании Purdue Aviation Corp. вылетел из Канкаки, штат Иллинойс, в Даллас, Техас. На борту находился 54-летний Джерролд Поттер — успешный страховой агент, бизнесмен и член городского совета города Понтиак. Он отправился в Даллас вместе с женой Кэрри для участия в встрече клуба "Лайонс".

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Finney is licensed under GFDL 1.2 Dakota (DC-3), Австралия - AN0475357 ВВС

Через час после взлета, на высоте около 8000 футов (2438 метров) над Роллсом, штат Миссури, Джерролд сообщил жене, что собирается в туалет. Это были последние слова, которые она от него услышала. Мужчина встал и направился в хвост самолета, где находился свободный ряд мест. Самолет был небольшим и старым, разработанным еще до Второй мировой войны, и использовался преимущественно для региональных перевозок.

Через несколько минут самолет немного потрясло, как будто он попал в воздушную яму, но это не было чем-то необычным. Погодные условия в воздухе могут вызвать подобные явления, особенно при переходе холодного фронта. Полет продолжился спокойно.

Когда Кэрри стало странно, что ее муж так долго не возвращается, она решила обратиться к стюардессе, чтобы та проверила, все ли в порядке. Стюардесса пошла в туалет и, увидев пустую кабину, не поверила своим глазам. Поттер исчез. Она заметила, что дверь туалета была открыта, хотя перед взлетом она была заперта. Вскоре загорелся индикатор открытой двери, который должен был включиться только в случае неполадок.

Пилот немедленно сообщил об инциденте авиадиспетчеру и запросил посадку в ближайшем аэропорту. Самолет приземлился в Спрингфилде, но без одного пассажира.

Что же произошло с Джерролдом Поттером? Следователи не смогли выяснить, как дверь могла открыться в полете. Некоторые предполагают, что Поттер мог просто не удержаться на ногах, когда самолет начал снижаться, и упасть на дверь. Однако эта версия кажется маловероятной, так как дверь имеет жесткий механизм, который не может быть легко открыт при воздействии. Бортпроводникам приходится прилагать усилия, чтобы открыть дверь, даже с необходимым оборудованием. Вдобавок никто не слышал криков или звуков, которые могли бы объяснить, что произошло.

Второй возможной версией является самоубийство. Но это не кажется правдоподобным. Поттер не имел видимых причин для этого, и сам процесс открытия двери был бы слишком шумным для того, чтобы остаться незамеченным пассажирами.

Некоторые люди выдвигают теории заговора, например, похищение инопланетянами, но факты не подтверждают эту гипотезу. Дверь была открыта, а тело Поттера не было найдено. Возможно, это не просто несчастный случай, а что-то более мистическое.

Масштабная поисковая операция, проведенная после исчезновения Поттера, не дала результатов. Полиция и добровольцы обыскали огромные площади, но тело так и не было найдено.

Позже жена Поттера подала в суд на авиакомпанию, требуя компенсацию в 800 000 долларов. Однако ей удалось получить лишь небольшую часть этой суммы, так как, по мнению суда, деньги не могли компенсировать утрату жизни.

Загадка исчезновения Джерролда Поттера до сих пор не разгадана. Исследователи, охотники за сенсациями и любители авиации не могут прийти к единому мнению. Варианты от самоубийства до похищения инопланетянами, от убийства до несчастного случая — все они кажутся маловероятными.

Уточнения

Теха́с (англ. Texas, американское произношение: [ˈtɛksəs], местное: [ˈtɛksɪz]; исп. Texas, произношение: [ˈtexas] ) — штат на юге США.

