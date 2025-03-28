Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не Тимати: Решетова раскрыла, кто пробудил в ней желание родить второго ребёнка
Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати
Хотите сладкие яблоки и крупные томаты? Посейте гречку
Слова против вас: как разговор с ДПС может превратиться в ловушку
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Состояние Паши Техника стало критическим: у рэпера отказали лёгкие
Ешь, люби, молись: Седокова нашла лекарство от боли после трагической смерти Тиммы
Порядок важен: как правильно сочетать кардио и силовые без вреда для прогресса
Аббатство Даунтон завершит историю: третий фильм получил финальное название и дату премьеры

Самолет, который не оставил следов: как пассажир исчез в воздухе

3:54
Туризм

В июне 1968 года самолет Dakota DC-3 компании Purdue Aviation Corp. вылетел из Канкаки, штат Иллинойс, в Даллас, Техас. На борту находился 54-летний Джерролд Поттер — успешный страховой агент, бизнесмен и член городского совета города Понтиак. Он отправился в Даллас вместе с женой Кэрри для участия в встрече клуба "Лайонс".

Dakota (DC-3), Австралия - AN0475357 ВВС
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Finney is licensed under GFDL 1.2
Dakota (DC-3), Австралия - AN0475357 ВВС

Через час после взлета, на высоте около 8000 футов (2438 метров) над Роллсом, штат Миссури, Джерролд сообщил жене, что собирается в туалет. Это были последние слова, которые она от него услышала. Мужчина встал и направился в хвост самолета, где находился свободный ряд мест. Самолет был небольшим и старым, разработанным еще до Второй мировой войны, и использовался преимущественно для региональных перевозок.

Через несколько минут самолет немного потрясло, как будто он попал в воздушную яму, но это не было чем-то необычным. Погодные условия в воздухе могут вызвать подобные явления, особенно при переходе холодного фронта. Полет продолжился спокойно.

Когда Кэрри стало странно, что ее муж так долго не возвращается, она решила обратиться к стюардессе, чтобы та проверила, все ли в порядке. Стюардесса пошла в туалет и, увидев пустую кабину, не поверила своим глазам. Поттер исчез. Она заметила, что дверь туалета была открыта, хотя перед взлетом она была заперта. Вскоре загорелся индикатор открытой двери, который должен был включиться только в случае неполадок.

Пилот немедленно сообщил об инциденте авиадиспетчеру и запросил посадку в ближайшем аэропорту. Самолет приземлился в Спрингфилде, но без одного пассажира.

Что же произошло с Джерролдом Поттером? Следователи не смогли выяснить, как дверь могла открыться в полете. Некоторые предполагают, что Поттер мог просто не удержаться на ногах, когда самолет начал снижаться, и упасть на дверь. Однако эта версия кажется маловероятной, так как дверь имеет жесткий механизм, который не может быть легко открыт при воздействии. Бортпроводникам приходится прилагать усилия, чтобы открыть дверь, даже с необходимым оборудованием. Вдобавок никто не слышал криков или звуков, которые могли бы объяснить, что произошло.

Второй возможной версией является самоубийство. Но это не кажется правдоподобным. Поттер не имел видимых причин для этого, и сам процесс открытия двери был бы слишком шумным для того, чтобы остаться незамеченным пассажирами.

Некоторые люди выдвигают теории заговора, например, похищение инопланетянами, но факты не подтверждают эту гипотезу. Дверь была открыта, а тело Поттера не было найдено. Возможно, это не просто несчастный случай, а что-то более мистическое.

Масштабная поисковая операция, проведенная после исчезновения Поттера, не дала результатов. Полиция и добровольцы обыскали огромные площади, но тело так и не было найдено.

Позже жена Поттера подала в суд на авиакомпанию, требуя компенсацию в 800 000 долларов. Однако ей удалось получить лишь небольшую часть этой суммы, так как, по мнению суда, деньги не могли компенсировать утрату жизни.

Загадка исчезновения Джерролда Поттера до сих пор не разгадана. Исследователи, охотники за сенсациями и любители авиации не могут прийти к единому мнению. Варианты от самоубийства до похищения инопланетянами, от убийства до несчастного случая — все они кажутся маловероятными. 

Уточнения

Теха́с (англ. Texas, американское произношение: [ˈtɛksəs], местное: [ˈtɛksɪz]; исп. Texas, произношение: [ˈtexas] ) — штат на юге США.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол Аудио 
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова Эволюционный парадокс: психолог-ветеран объяснил, когда убийство становится психологической защитой Игорь Буккер Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего Дмитрий Плотников
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Не Тимати: Решетова раскрыла, кто пробудил в ней желание родить второго ребёнка
Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати
Хотите сладкие яблоки и крупные томаты? Посейте гречку
Слова против вас: как разговор с ДПС может превратиться в ловушку
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Состояние Паши Техника стало критическим: у рэпера отказали лёгкие
Ешь, люби, молись: Седокова нашла лекарство от боли после трагической смерти Тиммы
Порядок важен: как правильно сочетать кардио и силовые без вреда для прогресса
Аббатство Даунтон завершит историю: третий фильм получил финальное название и дату премьеры
Европа не готова к электромобилям — цифры продаж это доказывают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.