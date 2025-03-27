Шумный Сен-Тропе и тихая Умбрия: какие места остаются вне поля зрения туристов

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году количество международных поездок достигло рекордных 1,4 миллиарда, что свидетельствует о беспрецедентном росте мирового туризма.

Фото: Wikimedia Commons by ΓΙΑΝΝΗΣ Μ., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Греция, море, лодки

Согласно отчету The Telegraph от 25 марта, более половины этих путешествий пришлись на Европу.

Однако такой поток людей неизбежно изменил облик многих знаковых деревень, городов и регионов Европы, лишив их прежней аутентичности и вызвав напряженность среди местного населения. Несмотря на это, на континенте по-прежнему можно найти уголки, которые остаются нетронутыми массовым туризмом.

Сен-Тропе (Франция), некогда тихая рыбацкая деревушка, а затем популярное место богемного отдыха 1950-х годов, сегодня стал символом массового туризма. Летом его ежедневно посещают до 80 000 человек. Даже мэр города Сильви Сири призывает туристов приезжать весной, чтобы избежать хаоса.

Регион Мозель (Франция) остается малознакомым для большинства путешественников, хотя он богат историей и живописными ландшафтами. Здесь можно посетить укрепления линии Мажино, собор Меца или деревни Родемак и Серк-ле-Бен, которые пока сохраняют свою аутентичность.

В Венеции (Италия) туристов вдвое больше, чем местных жителей, а введение платы за въезд в размере 5 евро оказалось недостаточным для ограничения потока людей. При этом соседняя Умбрия остается спокойным оазисом, где можно насладиться местными традициями и пейзажами. Города Орвието, Губбио и Тоди привлекают тех, кто ищет уединение вдали от суеты.

Город Порту (Португалия), который теперь посещают 7 миллионов туристов ежегодно, потерял былую укромность. В то же время юго-западное побережье Алгарве предлагает путешественникам тихие пляжи, дикие пейзажи и уютные деревушки вдали от толп.

Санторини (Греция) ежегодно привлекает около двух миллионов посетителей, что делает его улицы непроходимыми в разгар сезона. Альтернативой становится остров Аморгос, где можно насладиться тишиной, крутыми тропами и традиционными тавернами.

Стамбул (Турция) притягивает миллионы туристов благодаря таким достопримечательностям, как собор Святой Софии и Гранд-базар. Однако всего в нескольких часах езды находится непопулярный Черноморский регион с его зелеными горами и традиционными деревнями, такими как Амасра и Сафранболу, передает geo.

Уточнения

Ха́ос — в греческой мифологии, поэзии и философии — предшествующее космосу состояние, зияющая изначальная бездна; неупорядоченное первовещество; противопоставлением его выступает конечный, упорядоченный космос.

