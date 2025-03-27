Забытый рай Франции: чем уникален обворожительный Ментон

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе живописные улочки, спускающиеся к лазурному морю, ароматные цитрусовые сады и аутентичную атмосферу без суеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Macmaus from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ таверна

Расположенный на крайнем юго-востоке Франции Ментон моментально очаровывает. С первых шагов в Старом городе вас поразит гамма охристых, желтых и терракотовых оттенков, украшающая фасады зданий. Из-за своего уникального микроклимата, этот солнечный город исключительно благоприятен для выращивания лимонов и апельсинов.

Но что вас действительно поразит, так это резкий контраст с шумной Ниццей.

Набережная Променад-дю-Солей предоставила захватывающий вид на залив Ментона и совершенные линии снежных вершин Альп вдали. Это сочетание моря и гор создает неповторимую атмосферу.

Исторический центр Ментона переносит вас в другую эпоху. Особое внимание заслуживает базилика Святого Архангела Михаила, шедевр барокко, возвышающийся над городом и открывающий потрясающий вид на море и местные крыши.

Ментон славится своими замечательными садами. Здесь можно насладиться прогулками по саду Серре-де-ла-Мадонна и Ботаническому саду Валь-Рахме, где вы найдете редкие экзотические растения, передает carredinfo.

Уточнения

Бази́ли́ка (греч. βασιλική — «дом базилевса, царский дом») — тип строения прямоугольного плана. В развитой форме христианская базилика обычно состоит из нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов.

