Тайный район Праги, который очаровывает с первого взгляда

Прага — город, где древность соседствует с современностью. Но есть здесь одно место, где время словно замерло. Это Новый Свет — живописный уголок, скрытый всего в нескольких минутах ходьбы от Пражского Града. Этот район часто сравнивают с Французской оперой, и не зря — его атмосфера неповторима.
Этот маленький район начал формироваться в XIV веке, когда вокруг Пражского Града появились первые дома. Узкие мощеные улочки, крошечные домики, укромные дворики — здесь словно переносишься в прошлое.
Когда-то здесь жили ремесленники и слуги Града, а позже район стал приютом для творческих людей. Сегодня он считается одним из самых живописных мест Праги, но туристы часто проходят мимо, даже не догадываясь, какую тайну хранит этот уголок.
В отличие от роскошных районов Праги, Новый Свет всегда был пристанищем простых людей. Маленькие дома с миниатюрными двориками свидетельствуют о скромности местных жителей.
Интересный факт: почти все дома здесь имели названия, связанные с золотом — например, "Золотой гусь" или "Золотая груша". Однако единственным настоящим богатством района всегда оставалась его неповторимая атмосфера.
Прогуливаясь по Новому Свету, вы неожиданно наткнётесь на деревянный дом с гонтовой крышей — настоящее чудо для центра Праги!
Этот дом, известный как "Рак", сохранился с XVIII века. Когда-то здесь жили мясники, затем — литераторы, среди которых Якуб Арбес и Ота Павел. Сейчас в этом историческом здании расположен уютный отель, где можно ощутить дух старой Праги.
Прогулка по району займёт не больше часа, но она станет настоящим путешествием во времени. Загляните в Градчаны, где множество дворцов и церквей хранят истории веков.
В следующий раз, приезжая в Прагу, оставьте туристические маршруты позади и отправляйтесь в Новый Свет — место, где время течёт по своим законам.
Пра́га (чеш. Praha) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.
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