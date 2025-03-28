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Тайный район Праги, который очаровывает с первого взгляда

2:18
Туризм

Прага — город, где древность соседствует с современностью. Но есть здесь одно место, где время словно замерло. Это Новый Свет — живописный уголок, скрытый всего в нескольких минутах ходьбы от Пражского Града. Этот район часто сравнивают с Французской оперой, и не зря — его атмосфера неповторима.

Новый Свет, Прага
Фото: web.archive.org by logopop, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Новый Свет, Прага

Новый Свет: район, забытый туристами

Этот маленький район начал формироваться в XIV веке, когда вокруг Пражского Града появились первые дома. Узкие мощеные улочки, крошечные домики, укромные дворики — здесь словно переносишься в прошлое.

Когда-то здесь жили ремесленники и слуги Града, а позже район стал приютом для творческих людей. Сегодня он считается одним из самых живописных мест Праги, но туристы часто проходят мимо, даже не догадываясь, какую тайну хранит этот уголок.

Место, где ценилось не золото, а история

В отличие от роскошных районов Праги, Новый Свет всегда был пристанищем простых людей. Маленькие дома с миниатюрными двориками свидетельствуют о скромности местных жителей.

Интересный факт: почти все дома здесь имели названия, связанные с золотом — например, "Золотой гусь" или "Золотая груша". Однако единственным настоящим богатством района всегда оставалась его неповторимая атмосфера.

Деревянный дом среди каменных стен

Прогуливаясь по Новому Свету, вы неожиданно наткнётесь на деревянный дом с гонтовой крышей — настоящее чудо для центра Праги!

Этот дом, известный как "Рак", сохранился с XVIII века. Когда-то здесь жили мясники, затем — литераторы, среди которых Якуб Арбес и Ота Павел. Сейчас в этом историческом здании расположен уютный отель, где можно ощутить дух старой Праги.

Как открыть для себя Новый Свет

Прогулка по району займёт не больше часа, но она станет настоящим путешествием во времени. Загляните в Градчаны, где множество дворцов и церквей хранят истории веков.

В следующий раз, приезжая в Прагу, оставьте туристические маршруты позади и отправляйтесь в Новый Свет — место, где время течёт по своим законам.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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