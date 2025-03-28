Восточная сказка с печальным концом: россиянка предупреждает об опасности романов с египтянами

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, побывавшая в Египте, предостерегла российских женщин, чтобы они не вступали в романтические отношения с египтянами. Об этом она написала в своём Trаvel-блоге "Одна в чужом городе".

Фото: commons.wikimedia.org by Yasseralghol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Египет

Девушка рассказала, что египетские мужчины очень обаятельные и красноречивые и хорошо умеют говорить комплементы, они обещают жениться, но делают это очень редко. Девушки не должны поддаваться их уловкам.

"В лучшем случае после такого романа у вас останутся лишь приятные воспоминания, в худшем — набор "неприличных" заболеваний и пустой кошелёк", — рассказала путешественница.

Египтяне только на первый взгляд простые люди, на самом деле с ними надо быть очень осторожными. Например, вам могут предложить сесть на верблюда за 1 доллар, слезть с него предложат за 50 долларов. Смекалистые люди могут лечь на живот и потихоньку сползти со спины верблюда. Туристов предупреждают: если они едут на экскурсию, то должны взять с собой воду, иначе им придётся платить втридорога за возможность утолить жажду. Кто знает хитрости египтян, тому не страшно ехать в эту экзотическую страну.

Уточнения



Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

