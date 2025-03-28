Инженерный шедевр неолита, который удивляет даже сегодня

Забудьте о пирамидах Гизы! На северном побережье Финистера стоит древняя пирамида Барненес, возраст которой превышает египетские на две тысячи лет.
Этот мегалитический памятник, известный как "Мегалитический Парфенон", представляет собой две конструкции, покрывающие одиннадцать дольменов.
Без цемента, но с высочайшей точностью — так строили в эпоху неолита, когда земледелие только начинало распространяться в Европе.
Первую часть сооружения возвели около 4700 года до н. э. — каменный монумент с пятью дольменами, облицованный местным темным метадолеритом. Спустя 400 лет последовала вторая пирамида, удвоившая размеры первой.
Её покрыли белым гранитом, доставленным за несколько километров. По оценкам, строительство потребовало труда 200-300 человек на протяжении трёх месяцев.
Многие считают Барненес гигантской гробницей, но всё сложнее. Здесь найдены украшения, медные кинжалы, резные стрелы и керамика.
Различные конструкции камер, их ориентация и гравировки указывают на ритуальное или общественное назначение. Возможно, некоторые комнаты использовали для культовых обрядов.
Сводчатые потолки, многометровые сухие стены, тщательно выровненные камни — Барненес демонстрирует инженерное мастерство, не имеющее аналогов.
Даже частые землетрясения не поколебали сооружение за 6000 лет! Такой стабильности могут позавидовать современные подземные парковки.
Барненес — это не только архитектура, но и искусство. На стенах коридоров и камер обнаружены гравюры: женские фигуры, символизирующие Богиню-Мать, рисунки луков, топоров, крупного рогатого скота.
В 2012 году испанские археологи нашли следы полихромных красок — первые подобные находки в Бретани.
В 1955 году пирамида Барненес чуть не исчезла — предприниматель начал разбирать её на строительный камень. Четыре дольмена были уничтожены, но вмешательство журналиста Фрэнсиса Гурвиля и доисторика Пьера-Ролана Жо спасло памятник.
В 1956 году Барненес объявили историческим наследием, а раскопки длились до 1968 года. Сегодня туристы могут увидеть разрез пирамиды и заглянуть вглубь 6000-летней истории.
Мегали́ты (от греч. μέγας — большой, λίθος — камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV—III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?