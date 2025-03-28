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Инженерный шедевр неолита, который удивляет даже сегодня

2:52
Туризм

Забудьте о пирамидах Гизы! На северном побережье Финистера стоит древняя пирамида Барненес, возраст которой превышает египетские на две тысячи лет.

пирамида Барненес
Фото: popsci.com by INAH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пирамида Барненес

Этот мегалитический памятник, известный как "Мегалитический Парфенон", представляет собой две конструкции, покрывающие одиннадцать дольменов.

Без цемента, но с высочайшей точностью — так строили в эпоху неолита, когда земледелие только начинало распространяться в Европе.

Уникальное строительство: две пирамиды в одной

Первую часть сооружения возвели около 4700 года до н. э. — каменный монумент с пятью дольменами, облицованный местным темным метадолеритом. Спустя 400 лет последовала вторая пирамида, удвоившая размеры первой.

Её покрыли белым гранитом, доставленным за несколько километров. По оценкам, строительство потребовало труда 200-300 человек на протяжении трёх месяцев.

Камеры для мёртвых — и не только

Многие считают Барненес гигантской гробницей, но всё сложнее. Здесь найдены украшения, медные кинжалы, резные стрелы и керамика.

Различные конструкции камер, их ориентация и гравировки указывают на ритуальное или общественное назначение. Возможно, некоторые комнаты использовали для культовых обрядов.

Технический подвиг, неподвластный времени

Сводчатые потолки, многометровые сухие стены, тщательно выровненные камни — Барненес демонстрирует инженерное мастерство, не имеющее аналогов.

Даже частые землетрясения не поколебали сооружение за 6000 лет! Такой стабильности могут позавидовать современные подземные парковки.

Доисторическая галерея в глубине коридоров

Барненес — это не только архитектура, но и искусство. На стенах коридоров и камер обнаружены гравюры: женские фигуры, символизирующие Богиню-Мать, рисунки луков, топоров, крупного рогатого скота.

В 2012 году испанские археологи нашли следы полихромных красок — первые подобные находки в Бретани.

Спасение памятника от разрушения

В 1955 году пирамида Барненес чуть не исчезла — предприниматель начал разбирать её на строительный камень. Четыре дольмена были уничтожены, но вмешательство журналиста Фрэнсиса Гурвиля и доисторика Пьера-Ролана Жо спасло памятник.

В 1956 году Барненес объявили историческим наследием, а раскопки длились до 1968 года. Сегодня туристы могут увидеть разрез пирамиды и заглянуть вглубь 6000-летней истории.

Уточнения

Мегали́ты (от греч. μέγας — большой, λίθος — камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV—III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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