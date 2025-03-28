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Виртуальная реальность и адреналин: этот бразильский аквапарк превзойдёт все ожидания

3:37
Туризм

В 60 километрах от бразильского города Сан-Паулу находится очень известный аквапарк, одобренный публикой. Это "Волшебный город" в Сузано, столичном регионе Сан-Паулу.

Аквапарк
Фото: commons.wikimedia.org by Magiccity, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аквапарк

Имеющий площадь 350 тысяч м², расположенный в самом сердце Атлантического леса, он ежегодно принимает около 700 тысяч посетителей. Из столицы до парка можно добраться на машине примерно за 1 час 20 минут.

Что из себя представляет "Волшебный город"?

В пространстве есть несколько аттракционов с более чем 40 бассейнами и водными горками, разбросанными по всему месту. Отдых можно провести в крытом бассейне и бассейне с подогревом, водных горках и ленивой реке, с акцентом на волновой бассейн.

Аттракцион завоевал популярность именно благодаря широкому ассортименту аттракционов, которые радуют всю аудиторию: детей и взрослых, поэтому, если в планах незабываемая семейная поездка, то этот парк обязательно нужно посетить.

"Волшебный город" предлагает несколько небольших детских аттракционов и более экстремальные аттракционы. Он гарантирует веселье и приключения независимо от вашего возраста.

Что касается питания, то в парке есть два обычных ресторана, два ресторана гамбургеров и несколько закусочных.

Интернет здесь плохо ловится, что даёт прекрасную возможность отключиться на некоторое время и насладиться моментом.

Гостиница

Для тех, кто хочет остановиться поблизости, есть вариант Pousada Magic City, который расположен внутри аквапарка и имеет 64 люкса вместимостью до 5 человек.

Каждый номер оснащён двуспальной кроватью, двухъярусной кроватью, письменным столом, мини-баром, кабельным телевидением (Claro TV) и настенным вентилятором. В гостинице также есть игровая комната с бильярдом, настольным теннисом и картами, зрительный зал вместимостью до 120 человек, телевизионный зал и круглосуточный магазин.

Развлечения

Посетители могут выбирать между традиционными, подогреваемыми и волновыми бассейнами, водными горками, мини-фермой и другими аттракционами.

Одной из изюминок является Maverik — экстремальная водная горка со спуском на буйках — и Oceânica, детская зона, открытая в марте 2024 года.

В океанической зоне есть три горки и четыре водные горки с полупрозрачными эффектами и интерактивными игрушками.

Кроме того, есть зона, которая предлагает захватывающий опыт виртуальной реальности, в которой посетители могут взаимодействовать с выдающимися персонажами.

Для тех, кто превышает 1,20 м, есть лодка викингов и твистер, позволяющий получить удовольствие от адреналина.

Работа парка

Парк открыт для посетителей каждый день с 10 утра до 5 вечера, однако всегда рекомендуется проверять официальный сайт заведения, чтобы знать точно, работает ли он в конкретный день. Парк вмещает до семи тысяч посетителей. Самыми спокойными днями, как правило, являются понедельник и четверг.

Билеты стоят от 35 реалов, а цена может варьироваться в зависимости от предварительного бронирования и спроса. Все развлечения включены в билет.

Уточнения

Аквапа́рк — развлекательный комплекс, который образуют водные горки, плавательные бассейны, «ленивые реки» и прочие водные развлечения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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