Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диалог с гарантиями: судьба черноморской инициативы после звонка Путина и Эрдогана
Легенда чешского кино: как актриса Йиржина Шейбалова покорила зрителей, играя психопаток
Тонкие волосы? Вам это не подходит! Вот что нужно делать
Меньше движений — больше мускулов: тренировка, в которую никто не верит
Попытка соскочить: Украина саботирует подписание соглашения с США
Мстители без Человека-паука и Доктора Стрэнджа: пять ключевых героев Marvel, о которых забыли
Жестокость сломила суд: мать, убившая ребенка, может избежать наказания
Плов из говядины, который готовится сам — просто сложите всё в форму
Что общего между стрижкой боб и борщом? Узнайте, как тренды возвращаются

Неожиданная Бразилия: этот город перевернёт ваше представление о стране!

1:03
Туризм

Ни для кого не секрет, что Бразилия предлагает несколько вариантов туров. Но знаете ли вы, что на территории этой страны есть своя маленькая Швейцария? Мы расскажем вам об этом всё!

Монте-Верде
Фото: commons.wikimedia.org by Fronteira, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Монте-Верде

Речь идёт о городе Монте-Верде, расположенном в Камандукайе, в штате Минас-Жерайс. Это место представляет собой типичный образец старого континента.

Среди всех его характеристик можно выделить почти постоянный холод, горные пейзажи и уютные удобства.

Кроме того, по данным Booking, веб-сайта, специализирующегося на размещении, Монте-Верде завоевал репутацию самого гостеприимного города во всей Бразилии.

Европейский стиль обнаруживается на каждом углу, и город также подходит для романтических путешествий.

Монте-Верде известен тем, что предлагает посетителям возможность соединиться с природой, с её уникальной фауной и флорой. Это направление привлекает любителей приключений и экотуризма.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод
Садоводство, цветоводство
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова Эволюционный парадокс: психолог-ветеран объяснил, когда убийство становится психологической защитой Игорь Буккер Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего Дмитрий Плотников
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Попытка соскочить: Украина саботирует подписание соглашения с США
Мстители без Человека-паука и Доктора Стрэнджа: пять ключевых героев Marvel, о которых забыли
Жестокость сломила суд: мать, убившая ребенка, может избежать наказания
Что общего между стрижкой боб и борщом? Узнайте, как тренды возвращаются
Плов из говядины, который готовится сам — просто сложите всё в форму
Возмездие: судьба наемника, воевавшего на стороне ВСУ решилась в ДНР
Классика уюта: пирог с капустой и яйцом на дрожжевом тесте
Неожиданная Бразилия: этот город перевернёт ваше представление о стране!
Кот не хочет пить таблетку? Вот когда нужно действовать
Выражаем поддержку президенту: опрос показал, что в России думают о Путине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.