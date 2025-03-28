Неожиданная Бразилия: этот город перевернёт ваше представление о стране!

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ни для кого не секрет, что Бразилия предлагает несколько вариантов туров. Но знаете ли вы, что на территории этой страны есть своя маленькая Швейцария? Мы расскажем вам об этом всё!

Фото: commons.wikimedia.org by Fronteira, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Монте-Верде

Речь идёт о городе Монте-Верде, расположенном в Камандукайе, в штате Минас-Жерайс. Это место представляет собой типичный образец старого континента.

Среди всех его характеристик можно выделить почти постоянный холод, горные пейзажи и уютные удобства.

Кроме того, по данным Booking, веб-сайта, специализирующегося на размещении, Монте-Верде завоевал репутацию самого гостеприимного города во всей Бразилии.

Европейский стиль обнаруживается на каждом углу, и город также подходит для романтических путешествий.

Монте-Верде известен тем, что предлагает посетителям возможность соединиться с природой, с её уникальной фауной и флорой. Это направление привлекает любителей приключений и экотуризма.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

