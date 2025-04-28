Беспризорных животных в общественном транспорте приравняют к льготникам

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Госдуме предложили добрую инициативу — сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для животных, которых забрали из приюта. С такой идеей выступили депутаты Георгий Арапов и Ярослав Самылин из партии «Новые люди».

Фото: openverse.org by cobalt123, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Нос собаки

Цель — упростить путь к новому дому для тысяч кошек и собак, а заодно мотивировать людей чаще забирать питомцев из приютов.

Сейчас перевозка животного может обойтись в круглую сумму — до 5 тысяч рублей в поезде и от 2 тысяч в самолёте. Для многих это становится барьером.

Новая мера не потребует дополнительных бюджетных расходов, но может заметно повысить интерес к усыновлению животных и стать важным шагом к решению проблемы переполненности приютов.

Кстати, в прошлом году количество усыновлений выросло вдвое по сравнению с 2022-м. А некоторые транспортные компании уже внедряют собственные инициативы, поддерживая тех, кто дарит животным вторую жизнь.

Уточнения

Полити́ческая па́ртия «Но́вые лю́ди» — российская политическая партия, образованная в Москве 1 марта 2020 года. «Новые люди» считаются либеральной партией, и наблюдатели называют её центристской или правоцентристской.

