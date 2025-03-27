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Российские туристы погибли в Египте: что предшествовало аварии батискафа

Туризм

В Египте произошла трагедия — батискаф «Синдбад», принадлежавший отелю Sindbad Club, потерпел аварию. По предварительным данным, причиной стала ошибка экипажа. Судно использовалось более 15 лет, ранее никаких аварий не случалось.

подводные лодки "Синдбад" в Хургаде
Фото: commons.wikimedia by Hatem Moushir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
подводные лодки "Синдбад" в Хургаде

По последним данным, число погибших возросло до шести человек, четверо из них — российские туристы. Официально информация пока не подтверждена. Генконсульство России в Хургаде сообщило, что все пострадавшие прилетели в Египет по линии туроператора «Библио-Глобус».

Экскурсия на батискафе не входила в стандартный турпакет и приобреталась туристами отдельно. При этом поездки на «Синдбаде» продавали и другие туроператоры.

Российская страховая компания ВСК признала произошедшее страховым случаем. Сейчас продолжаются спасательные работы, и точное число пострадавших и погибших ещё уточняется.

Редакция Правды.ру выражает глубокие соболезнования родным и близким Кристины Валиуллиной, Равиля Валиуллина и Евгении Нестерюк.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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