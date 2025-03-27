Российские туристы погибли в Египте: что предшествовало аварии батискафа

В Египте произошла трагедия — батискаф «Синдбад», принадлежавший отелю Sindbad Club, потерпел аварию. По предварительным данным, причиной стала ошибка экипажа. Судно использовалось более 15 лет, ранее никаких аварий не случалось.
По последним данным, число погибших возросло до шести человек, четверо из них — российские туристы. Официально информация пока не подтверждена. Генконсульство России в Хургаде сообщило, что все пострадавшие прилетели в Египет по линии туроператора «Библио-Глобус».
Экскурсия на батискафе не входила в стандартный турпакет и приобреталась туристами отдельно. При этом поездки на «Синдбаде» продавали и другие туроператоры.
Российская страховая компания ВСК признала произошедшее страховым случаем. Сейчас продолжаются спасательные работы, и точное число пострадавших и погибших ещё уточняется.
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