Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский: снятие санкций с России станет катастрофой для дипломатии
От сумы до тюрьмы: как супруги остались без денег и авто
Каких ловушек избегать на крипторынке? Эксперт назвал основные формы мошенничества
Загадочные монстры Вселенной: откуда взялись эти чёрные дыры
Самый живописный парк Ниццы: почему его нельзя пропустить
Не забыть: чек-лист из 18 мелочей, которые сделают вашу квартиру удобной
Новая семейная выплата в России: как малоимущие семьи получат тринадцатую зарплату
Мел Гибсон о съёмках фильма Воскрешение Христа: начнём с грехопадения ангелов
Громкая сенсация в теннисе: 140-я ракетка мира победила Швёнтек в четвертьфинале WTA 1000

От Великобритании до Турции без границ: новый мегапроект железных дорог

2:36
Туризм

редставьте метро, которое охватывает не один город, а всю Европу. Новая высокоскоростная линия, получившая название "Метро Европы", соединит крупнейшие города от Великобритании до Турции. Это будет единая сеть без границ и бюрократических сложностей.

ICN для starline
Фото: commons.wikimedia.org by 분당선M, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ICN для starline

Поезда будут передвигаться со скоростью 400 км/ч, что позволит значительно сократить время поездок. Например, путь из Парижа в Берлин займет всего два часа.

Новые станции: культурные центры вместо обычных вокзалов

Starline предлагает изменить саму концепцию железнодорожных станций. Они больше не будут расположены в загруженных центрах городов, а появятся на окраинах мегаполисов, превращаясь в современные культурные хабы с концертными площадками, музеями и зонами для мероприятий.

Таким образом, вокзалы перестанут быть просто местами для посадки и высадки пассажиров — они станут пространствами для отдыха и развлечений.

Дизайн поездов и новые стандарты комфорта

Поезда Starline будут окрашены в ярко-синий цвет, вдохновленный европейским флагом. Внутри исчезнет разделение на первый и второй классы - вместо этого пассажирам предложат тихие зоны и уютные кафе.

Еще одна особенность — новый уровень безопасности. Система будет использовать искусственный интеллект, биометрию и автоматическое обнаружение угроз, что потенциально сократит время досмотра и сделает процесс посадки более удобным.

Заменить самолеты на поезда

Starline ставит перед собой амбициозную цель: сократить число коротких авиарейсов в Европе на 80%. Высокоскоростные поезда станут быстрее автомобилей и даже самолетов на небольшие расстояния.

А чтобы сделать путешествия максимально удобными, проект предлагает унифицированную систему продажи билетов. Это избавит пассажиров от необходимости использовать разные приложения и сложные схемы бронирования.

"Метро Европы" должно изменить не только пассажирские перевозки, но и логистику товаров. Поезда смогут быстрее доставлять медикаменты, свежие продукты и промышленную продукцию, ускоряя темпы торговли на континенте.

Фантастика или реальный проект?

Пока "Метро Европы" — это концепция. Но если проект Starline воплотится в жизнь, он может кардинально изменить транспортную систему Европы. Сможет ли эта идея стать реальностью? Будущее покажет.

Уточнения

Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Садоводство, цветоводство
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Последние материалы
Аллергия у животных: как помочь вашему питомцу пережить весну
Ariston возвращается в игру: чем обернётся отмена указа Путина
Отар Кушанашвили рассказал, кто из знаменитостей оплатил его лечение от рака
Кризис на пороге? Евросоюз призывает граждан запастись продуктами питания на 3 дня
Йогурт из астероида: новый рецепт выживания в космосе
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Забудьте про кафель: 7 неожиданных материалов для стильного кухонного фартука
Секреты секонд-хенда: как за копейки найти настоящий клад среди мусора
Март: месяц, когда земля готовится к чуду! Как успеть посадить вовремя
Харизма вместо вокала: Соседов рассказал, на чем держится успех Перукуа в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.