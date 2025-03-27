По следам древних цивилизаций: деревни Крита с уникальной атмосферой

Если мечтаете о коротком отдыхе, где можно насладиться природой, традиционной критской атмосферой и вкусной едой, отправляйтесь в живописные горные деревни Крита. Здесь вы найдете тихие мощеные улочки, уютные таверны, винодельни и древние монастыри.
Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от суеты, открыть для себя настоящий Крит, а заодно попробовать лучшее вино и оливковое масло острова.
15 км от Ираклиона | 7 км от Кносса
Арханес — одна из самых атмосферных деревень Крита, известная своей традиционной архитектурой, уютными двориками, винодельнями и археологическими находками.
Здесь можно:
Попробовать местное вино в одной из виноделен
Посетить музеи и узнать о традициях Крита
Подняться на гору Джухтас (811 м) и насладиться панорамными видами
Не пропустите посещение Фабрики Элени, где вам расскажут о старинном процессе производства оливкового масла.
450 м над уровнем моря, Псилоритис
Зарос — идеальное место для любителей природы. Главная достопримечательность — искусственное озеро Зарос, окруженное вековыми деревьями.
Что здесь делать:
Прогуляться вокруг озера Вотомос и насладиться свежим воздухом
Пройти по ущелью Агиос Николаос
Посетить монастыри Варсамонеро и Вронтиси
Это отличное место, чтобы насладиться традиционной критской кухней в местных тавернах с видом на озеро.
25 км от Ханьи
Если вам нравятся красивые деревушки с атмосферой Италии, то Вамос — идеальное место. Узкие улочки, старинные каменные дома и традиционные кафе, где подают цикудию (местный напиток), создают неповторимую атмосферу.
Что посмотреть:
Монастырь Кариди с уникальным оливковым прессом
Старинные венецианские дома и мощеные улочки
Гостевые дома в традиционном стиле
Это место, где забываешь о времени и просто наслаждаешься жизнью.
15 км от Ханьи
Теризо — не просто красивая деревня, но и важное историческое место. Именно здесь в 1905 году Элефтериос Венизелос возглавил движение за объединение Крита с Грецией.
Чем заняться:
Пройтись по зеленому ущелью Теризо
Посетить Историко-фольклорный музей
Отведать знаменитые мясные блюда, которые готовят только здесь
Это идеальное место для ценителей истории и традиционной кухни.
27 км от Ретимно | 300 м над уровнем моря
Маргаритес — гончарный центр Крита. Здесь работают мастерские, где можно купить керамику или даже попробовать сделать глиняный горшок своими руками.
Что стоит увидеть:
Гончарные мастерские с традиционной критской керамикой
Старинные монастыри и храмы
Живописные маршруты в окрестностях
Это место, где традиции живут веками.
Рядом с границей Ханья-Ретимно
Эта деревня построена на руинах древнего города Лаппа, основанного еще во времена микенской цивилизации.
Чем заняться:
Посетить римские бани и античные статуи
Прогуляться среди водопадов и источников Святой силы
Отведать блюда из свежайшего местного мяса в тавернах у воды
Это одно из самых живописных мест Крита.
Рядом с Агиос-Николаос
Крица — одна из старейших деревень Крита, известная тем, что здесь снимался фильм "Христос снова распят".
Что здесь попробовать и увидеть:
Лучшее критское оливковое масло
Византийский храм Панагия Кера с фресками
Поход в ущелье Крица
Это место, где можно почувствовать настоящий Крит.
Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море.
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