По следам древних цивилизаций: деревни Крита с уникальной атмосферой

4:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если мечтаете о коротком отдыхе, где можно насладиться природой, традиционной критской атмосферой и вкусной едой, отправляйтесь в живописные горные деревни Крита. Здесь вы найдете тихие мощеные улочки, уютные таверны, винодельни и древние монастыри.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Аргируполи

Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от суеты, открыть для себя настоящий Крит, а заодно попробовать лучшее вино и оливковое масло острова.

1. Арханес (Ираклион) — вино, история и потрясающие виды

15 км от Ираклиона | 7 км от Кносса

Арханес — одна из самых атмосферных деревень Крита, известная своей традиционной архитектурой, уютными двориками, винодельнями и археологическими находками.

Здесь можно:

Попробовать местное вино в одной из виноделен

Посетить музеи и узнать о традициях Крита

Подняться на гору Джухтас (811 м) и насладиться панорамными видами

Не пропустите посещение Фабрики Элени, где вам расскажут о старинном процессе производства оливкового масла.

2. Зарос (Ираклион) — деревня у озера и горных троп

450 м над уровнем моря, Псилоритис

Зарос — идеальное место для любителей природы. Главная достопримечательность — искусственное озеро Зарос, окруженное вековыми деревьями.

Что здесь делать:

Прогуляться вокруг озера Вотомос и насладиться свежим воздухом

Пройти по ущелью Агиос Николаос

Посетить монастыри Варсамонеро и Вронтиси

Это отличное место, чтобы насладиться традиционной критской кухней в местных тавернах с видом на озеро.

3. Вамос (Ханья) — тосканский колорит на Крите

25 км от Ханьи

Если вам нравятся красивые деревушки с атмосферой Италии, то Вамос — идеальное место. Узкие улочки, старинные каменные дома и традиционные кафе, где подают цикудию (местный напиток), создают неповторимую атмосферу.

Что посмотреть:

Монастырь Кариди с уникальным оливковым прессом

Старинные венецианские дома и мощеные улочки

Гостевые дома в традиционном стиле

Это место, где забываешь о времени и просто наслаждаешься жизнью.

4. Теризо (Ханья) — деревня с историей борьбы

15 км от Ханьи

Теризо — не просто красивая деревня, но и важное историческое место. Именно здесь в 1905 году Элефтериос Венизелос возглавил движение за объединение Крита с Грецией.

Чем заняться:

Пройтись по зеленому ущелью Теризо

Посетить Историко-фольклорный музей

Отведать знаменитые мясные блюда, которые готовят только здесь

Это идеальное место для ценителей истории и традиционной кухни.

5. Маргаритес (Ретимно) — деревня гончаров

27 км от Ретимно | 300 м над уровнем моря

Маргаритес — гончарный центр Крита. Здесь работают мастерские, где можно купить керамику или даже попробовать сделать глиняный горшок своими руками.

Что стоит увидеть:

Гончарные мастерские с традиционной критской керамикой

Старинные монастыри и храмы

Живописные маршруты в окрестностях

Это место, где традиции живут веками.

6. Аргируполи (Ретимно) — деревня с водопадами

Рядом с границей Ханья-Ретимно

Эта деревня построена на руинах древнего города Лаппа, основанного еще во времена микенской цивилизации.

Чем заняться:

Посетить римские бани и античные статуи

Прогуляться среди водопадов и источников Святой силы

Отведать блюда из свежайшего местного мяса в тавернах у воды

Это одно из самых живописных мест Крита.

7. Крица (Ласити) — деревня с уникальной атмосферой

Рядом с Агиос-Николаос

Крица — одна из старейших деревень Крита, известная тем, что здесь снимался фильм "Христос снова распят".

Что здесь попробовать и увидеть:

Лучшее критское оливковое масло

Византийский храм Панагия Кера с фресками

Поход в ущелье Крица

Это место, где можно почувствовать настоящий Крит.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море.

