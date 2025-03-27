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По следам древних цивилизаций: деревни Крита с уникальной атмосферой

4:28
Туризм

Если мечтаете о коротком отдыхе, где можно насладиться природой, традиционной критской атмосферой и вкусной едой, отправляйтесь в живописные горные деревни Крита. Здесь вы найдете тихие мощеные улочки, уютные таверны, винодельни и древние монастыри.

Аргируполи
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Аргируполи

Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от суеты, открыть для себя настоящий Крит, а заодно попробовать лучшее вино и оливковое масло острова.

1. Арханес (Ираклион) — вино, история и потрясающие виды

15 км от Ираклиона | 7 км от Кносса

Арханес — одна из самых атмосферных деревень Крита, известная своей традиционной архитектурой, уютными двориками, винодельнями и археологическими находками.

Здесь можно:

  • Попробовать местное вино в одной из виноделен

  • Посетить музеи и узнать о традициях Крита

  • Подняться на гору Джухтас (811 м) и насладиться панорамными видами

Не пропустите посещение Фабрики Элени, где вам расскажут о старинном процессе производства оливкового масла.

2. Зарос (Ираклион) — деревня у озера и горных троп

450 м над уровнем моря, Псилоритис

Зарос — идеальное место для любителей природы. Главная достопримечательность — искусственное озеро Зарос, окруженное вековыми деревьями.

Что здесь делать:

  • Прогуляться вокруг озера Вотомос и насладиться свежим воздухом

  • Пройти по ущелью Агиос Николаос

  • Посетить монастыри Варсамонеро и Вронтиси

Это отличное место, чтобы насладиться традиционной критской кухней в местных тавернах с видом на озеро.

3. Вамос (Ханья) — тосканский колорит на Крите

25 км от Ханьи

Если вам нравятся красивые деревушки с атмосферой Италии, то Вамос — идеальное место. Узкие улочки, старинные каменные дома и традиционные кафе, где подают цикудию (местный напиток), создают неповторимую атмосферу.

Что посмотреть:

  • Монастырь Кариди с уникальным оливковым прессом

  • Старинные венецианские дома и мощеные улочки

  • Гостевые дома в традиционном стиле

Это место, где забываешь о времени и просто наслаждаешься жизнью.

4. Теризо (Ханья) — деревня с историей борьбы

15 км от Ханьи

Теризо — не просто красивая деревня, но и важное историческое место. Именно здесь в 1905 году Элефтериос Венизелос возглавил движение за объединение Крита с Грецией.

Чем заняться:

  • Пройтись по зеленому ущелью Теризо

  • Посетить Историко-фольклорный музей

  • Отведать знаменитые мясные блюда, которые готовят только здесь

Это идеальное место для ценителей истории и традиционной кухни.

5. Маргаритес (Ретимно) — деревня гончаров

27 км от Ретимно | 300 м над уровнем моря

Маргаритес — гончарный центр Крита. Здесь работают мастерские, где можно купить керамику или даже попробовать сделать глиняный горшок своими руками.

Что стоит увидеть:

  • Гончарные мастерские с традиционной критской керамикой

  • Старинные монастыри и храмы

  • Живописные маршруты в окрестностях

Это место, где традиции живут веками.

6. Аргируполи (Ретимно) — деревня с водопадами

Рядом с границей Ханья-Ретимно

Эта деревня построена на руинах древнего города Лаппа, основанного еще во времена микенской цивилизации.

Чем заняться:

  • Посетить римские бани и античные статуи

  • Прогуляться среди водопадов и источников Святой силы

  • Отведать блюда из свежайшего местного мяса в тавернах у воды

Это одно из самых живописных мест Крита.

7. Крица (Ласити) — деревня с уникальной атмосферой

Рядом с Агиос-Николаос

Крица — одна из старейших деревень Крита, известная тем, что здесь снимался фильм "Христос снова распят".

Что здесь попробовать и увидеть:

  • Лучшее критское оливковое масло

  • Византийский храм Панагия Кера с фресками

  • Поход в ущелье Крица

Это место, где можно почувствовать настоящий Крит.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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