Поездом к Средиземному морю: новый маршрут, который стоит попробовать

Любите путешествовать на поездах? Тогда у нас для вас отличные новости! С 15 июня следующего года итальянская железнодорожная компания Trenitalia запускает новое направление: четыре рейса туда и обратно ежедневно между Парижем (Гар-де-Лион) и Марселем (вокзал Сен-Шарль).
На пути к солнечному югу Франции поезд сделает остановки на следующих станциях:
Время в пути составит всего 3 часа 20 минут, что делает этот маршрут удобной альтернативой для поездок между столицей и Лазурным берегом.
По мнению Trainline, компании по онлайн-продаже билетов, появление Trenitalia на маршруте Париж — Марсель — это шаг к большей конкуренции на французском железнодорожном рынке.
Это не только способствует снижению цен, но и увеличивает число пассажиров, выбирающих железнодорожный транспорт.
Итальянская компания уже зарекомендовала себя в поездках между Парижем, Лионом и Миланом, и теперь расширяет сеть маршрутов.
Если мечтаете о летнем отпуске в Провансе, поторопитесь: билеты на новый маршрут доступны с 11 марта. Это отличный шанс запланировать отдых заранее и насладиться морем, солнцем и теплым песком Марселя.
Trenitalia — основной железнодорожный оператор Италии. Является дочерней компанией Ferrovie dello Stato Italiane. Основана в 2000 году в соответствии с директивой ЕС о дерегуляции железнодорожного транспорта.
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