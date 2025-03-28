Наполеон, короли и тайные залы: что скрывает Фонтенбло ночью

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите заглянуть в прошлое и почувствовать дух французской истории? В субботу, 17 мая 2025 года, в рамках Ночи музеев вы сможете бесплатно посетить замок Фонтенбло и увидеть его в новом свете. Вас ждёт погружение в эпоху королей и императоров, где каждый зал — живой свидетель истории!

Фото: commons.wikimedia.org by Astery009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дворец Фонтенбло

Магия ночных музеев

Каждый год Ночь музеев открывает двери самых знаковых мест Франции. Для 21-го издания этого масштабного культурного события замок Фонтенбло подготовил уникальную программу.

Гости смогут не только прогуляться по его залам, но и насладиться атмосферой ночного музея с особенными интерактивными мероприятиями.

Фонтенбло — сердце французской истории

Замок Фонтенбло — это единственный королевский и императорский дворец, где на протяжении семи веков жили французские монархи. Более 1500 экспонатов и 130 гектаров парков создают потрясающую историческую панораму.

Прогуливаясь по коридорам, где когда-то заседали короли, можно представить, как здесь правили Карл V, Людовик XIV и Наполеон. Величественные апартаменты, парадные залы и экспозиции музея Наполеона I переносят в прошлое с подлинной точностью.

Что ждёт Ночь в музеев 2025?

Бесплатное посещение музея Наполеона I и королевских апартаментов.

Истории и легенды замка от "Послов наследия".

Свободный вход без предварительной записи (доступ при наличии мест).

Последний вход в 22:30.

30 000 произведений искусства в одном месте

Замок хранит уникальные коллекции XVI-XIX веков. Они представлены в музее Наполеона I, картинной галерее, мебельной экспозиции и Китайском музее.

Это редкая возможность увидеть исторические шедевры в особенной ночной обстановке.

Уточнения

Наполео́н I Бонапа́рт (фр. Napoléon Bonaparte 15 августа 1769, Аяччо, Корсика — 5 мая 1821, Лонгвуд, остров Святой Елены) — император французов, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

