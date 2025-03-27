Таинственное место в часе от Парижа, которое стоит увидеть

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Уютная деревушка Сен-Жан-о-Буа, расположенная всего в часе езды от Парижа, поражает своей атмосферой. Она считается одной из пяти самых красивых в регионе Уаза, а её очарование кроется в сочетании богатой истории и великолепной природы.

Фото: commons.wikimedia.org by Irinavb1977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дуб

Истоки деревни: монастырь и крепость

История Сен-Жан-о-Буа начинается в 1152 году, когда королева Аделаида, вдова Людовика VI Толстого, основала здесь аббатство для монахинь-бенедиктинок.

Со временем вокруг него выросла деревня, окружённая укреплениями, которые придали ей уникальную круглую форму. Хотя крепостные стены давно исчезли, архитектура деревни до сих пор напоминает о её средневековом прошлом.

Ворота в прошлое

При въезде в Сен-Жан-о-Буа гостей встречают старинные укреплённые ворота с невысокими башнями — остатки древней крепостной ограды. Пройдя через них, вы попадаете в мир каменных улочек, изгибающихся вокруг старого аббатства, ставшего церковью.

Здесь сохранился великолепный зал капитула, внесённый в список исторических памятников — образец ранней готики исключительной элегантности.

Музыкальное наследие и знаменитая песня

В 2015 году в аббатстве был установлен уникальный орган, сочетающий классические духовые инструменты и цифровые технологии. Этот инструмент создаёт завораживающее звучание, подчёркивая особую атмосферу места.

Но не только орган делает деревню музыкально знаменитой. В местном отеле "Ла Бон Иден" была написана песня "Мой возлюбленный Сен-Жан", которую позже исполняли Эдит Пиаф. Это место до сих пор остаётся знаковым для любителей французского шансона.

Природные сокровища

Окружённая лесами, деревня предлагает 105 км пеших маршрутов и 60 км лесных троп. Одной из главных природных достопримечательностей является тысячелетний дуб, диаметр которого достигает восьми метров.

По легенде, его посадили монахи ещё во времена Святого Людовика. Сегодня он считается символом долголетия и стойкости.

Сен-Жан-о-Буа — место, где история и природа сливаются в единое целое. Здесь можно насладиться умиротворённой атмосферой, вдохнуть аромат старины и открыть для себя настоящую Францию без суеты больших городов.

Уточнения

Эди́т Джова́нна Гассьо́н (фр. Édith Giovanna Gassion; 19 декабря 1915, — 10 октября 1963, Грас, Франция) — французская певица, шансонье, киноактриса и исполнительница песен, как «Non, je ne regrette rien», «La Vie en rose» и другие.

