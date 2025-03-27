300 солнечных дней в году: идеальное место для отдыха в Альпах

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Там, где природа завораживает, а время словно замирает. Виллац — скрытая жемчужина Верхней Савойи, всего в нескольких километрах от знаменитого озера Анси.

Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Альпы

300 солнечных дней в году делают это место настоящим раем для любителей природы и активного отдыха. Здесь нет толп туристов, только горные пейзажи, спокойствие и свобода.

Окно в историю и живописные виды

Виллац расположен между Анси и Торанс-Глиер и считается настоящей природной обсерваторией Альп. Это не просто деревня, а место, где история гармонично сочетается с природной красотой.

Сердце Виллаца — церковь Рождества Богородицы и замок Бонатрей, переживший века. Узкие улочки, старинные дома и следы древней римской дороги создают атмосферу прошлого, сохраняя дух средневековой Франции.

Анси, расположенный неподалеку, порадует любителей истории своим музеем-замком, а сама природа Виллаца подарит возможность насладиться горами, лесами и кристально чистыми ручьями.

Активный отдых: маршруты, панорамы и приключения

Виллац — это рай для тех, кто не мыслит отдых без движения. Пешие маршруты проходят через живописные места и подходят для всех уровней подготовки. Среди них:

Тропа водопадов ведёт к живописному водопаду дю Дар, скрытому среди лесов и горных ручьев.

Восхождение на Пармелан (1832 м) — вызов для тех, кто готов покорить вершину и насладиться панорамным видом на озеро Анси и Альпы.

Веломаршрут вокруг озера Анси — 40 км живописных видов и чистого воздуха всего в 15 минутах от деревни.

Как добраться и что попробовать

Виллац находится всего в часе езды от Женевы и 30 минутах от Анси. Добраться до Анси можно на поезде из Парижа или Лиона, а затем арендовать машину или воспользоваться автобусом.

После насыщенного дня стоит попробовать местные гастрономические изыски: традиционное фондю по-савойски и крозе. При этом цены в Виллаце значительно ниже, чем на крупных горнолыжных курортах.

Этот уютный уголок Франции — редкая находка для тех, кто ищет гармонию природы, истории и активного отдыха. Виллац ждет вас

Уточнения

Ве́рхняя Савойя (фр. Haute-Savoie,) — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Овернь — Рона — Альпы. Здесь находятся гора Монблан и озеро Анси, здесь же находится город Эвиан со всемирно известным источником минеральной воды.

