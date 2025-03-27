В поисках природы и истории: лучшие места для весенних прогулок на озере Маджоре

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весна — идеальное время для открытия самых красивых уголков Италии, и озеро Маджоре предлагает несколько уникальных мест для тех, кто жаждет природной красоты и исторического очарования.

Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ озеро Маджоре

С 15 марта по 2 ноября откроются для посетителей знаменитые острова и парки Борромео, включая Изолу Беллу, Изолу Мадре, Рокку-ди-Ангера, Кастелли-ди-Каннеро и два удивительных парка — Паллавичино и Моттароне.

Изола Белла

Этот остров — идеальный союз природы и архитектуры. Его барочные сады, построенные еще в 1630 году, сегодня погружают в атмосферу роскоши и изысканности.

Прогулки по деревне, красивые виды на озеро и Палаццо Борромео подарят вам незабываемые впечатления. Вход — 23 евро для взрослых и 14 евро для подростков.

Изола Мадре

Самый крупный остров Борромео с редкими растениями и цветами со всего мира — это настоящее чудо весны. Здесь растет около 300 камелий и десятки других редких растений.

Визит в Палаццо Борромео и прогулка по саду с экзотическими деревьями обязательно останутся в памяти. Вход — 20 евро для взрослых и 11,50 евро для детей.

Рокка-ди-Ангера

Мечта для любителей истории и средневековых замков. Рокка-ди-Ангера, с его историческими залами и Музеем кукол и игрушек, окунет в атмосферу прошлого.

Открыто с 15 марта по 25 октября. Вход — 16 евро для взрослых и 10,50 евро для подростков.

Кастелли-ди-Каннеро

Острова с восстановленными замками, погружённые в историю, будут открыты для посетителей с июня 2025 года. Здесь откроется музей с самыми современными технологиями, который расскажет историю Борромео.

Парки Паллавичино и Моттароне

Парк Паллавичино — уникальное место, где растения встречаются с животными. Здесь можно увидеть тибетских коз, альпак и ланей.

Вход — 16 евро для взрослых и 10,50 евро для детей. Парк Моттароне — идеальное место для активного отдыха. Летом здесь открыты пешеходные и велосипедные маршруты, зимой — лыжные трассы.

Уточнения

Ла́го-Маджо́ре (итал. Lago Maggiore ) — озеро на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская — в Пьемонте и Ломбардии. Урез воды Лаго-Маджоре является самой низкой точкой Швейцарии.

