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Главный культурный сюрприз Манхэттена: как финансовый район становится арт-пространством

Туризм

Нижний Манхэттен всегда был известен своими модными районами: от Сохо с его художественными галереями до богемного Гринвич-Виллиджа. Однако теперь к ним добавляется новое культурное пространство — Центр исполнительских искусств Перельмана (PAC), расположенный в кампусе Всемирного торгового центра. Это место обещает изменить представление о финансовом районе как исключительно деловой зоне.

Дома
Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дома

Архитектурное чудо среди небоскрёбов

PAC — это 42-метровый куб, облицованный 5000 мраморными панелями. Днём его фасад выглядит сдержанно, а ночью — светится изнутри благодаря встроенным люстрам.

Внутри — три театра с инновационной системой трансформации: подвижные стены позволяют создавать до 60 вариантов рассадки, включая зал на 950 мест.

Что посмотреть в PAC?

Если судить по программе открытия, вас ждёт эклектичное сочетание искусства: от бродвейских постановок и балетных выступлений до поэтических чтений.

Здесь регулярно проходят бесплатные концерты в жанрах афро-рок, фолк и поп, а билеты на другие мероприятия начинаются от $40.

Атмосфера и гастрономия

Центр — это не только спектакли, но и уютное пространство для отдыха. На террасе можно насладиться городским пейзажем, а в ресторане "Метрополис" — попробовать кокосовые креветки, стейк сухого созревания и клюквенный пирог. Средняя цена основного блюда — $46, а с 17:00 до 19:00 действует "счастливый час".

Как добраться?

PAC расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Всемирный торговый центр". Вход находится на запад от Фултон-стрит.

Если длинная лестница покажется неудобной, можно воспользоваться лифтом.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира.  Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам, и включает пять административных округов (районов, боро): Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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