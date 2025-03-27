Главный культурный сюрприз Манхэттена: как финансовый район становится арт-пространством

Нижний Манхэттен всегда был известен своими модными районами: от Сохо с его художественными галереями до богемного Гринвич-Виллиджа. Однако теперь к ним добавляется новое культурное пространство — Центр исполнительских искусств Перельмана (PAC), расположенный в кампусе Всемирного торгового центра. Это место обещает изменить представление о финансовом районе как исключительно деловой зоне.
PAC — это 42-метровый куб, облицованный 5000 мраморными панелями. Днём его фасад выглядит сдержанно, а ночью — светится изнутри благодаря встроенным люстрам.
Внутри — три театра с инновационной системой трансформации: подвижные стены позволяют создавать до 60 вариантов рассадки, включая зал на 950 мест.
Если судить по программе открытия, вас ждёт эклектичное сочетание искусства: от бродвейских постановок и балетных выступлений до поэтических чтений.
Здесь регулярно проходят бесплатные концерты в жанрах афро-рок, фолк и поп, а билеты на другие мероприятия начинаются от $40.
Центр — это не только спектакли, но и уютное пространство для отдыха. На террасе можно насладиться городским пейзажем, а в ресторане "Метрополис" — попробовать кокосовые креветки, стейк сухого созревания и клюквенный пирог. Средняя цена основного блюда — $46, а с 17:00 до 19:00 действует "счастливый час".
PAC расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Всемирный торговый центр". Вход находится на запад от Фултон-стрит.
Если длинная лестница покажется неудобной, можно воспользоваться лифтом.
Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам, и включает пять административных округов (районов, боро): Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд.
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