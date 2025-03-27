Турция накаляется: важные советы для путешественников

Туристы, находящиеся в Турции или планирующие поездку, получили срочное предупреждение. В стране проходят массовые демонстрации, которые могут перерасти в насилие. Кроме того, появилось важное уведомление о поддельном алкоголе, который представляет угрозу для здоровья.
24 марта в Стамбуле и других городах Турции проходят протесты.
"Демонстрации могут перерасти в насилие. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты. Если вы оказались в зоне демонстрации, немедленно покиньте её. Возможны задержки в движении транспорта", — предупреждают FCDO.
Ситуация остаётся напряжённой, а участки города, где проходят акции, могут быть опасны для туристов.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) советует:
Для въезда в Турцию ваш паспорт должен быть действителен ещё как минимум 150 дней с даты прибытия, а также содержать хотя бы одну пустую страницу.
Если ваш проездной документ недействителен или ранее был объявлен утерянным или украденным, вам откажут во въезде.
Ранее, в феврале, FCDO опубликовало дополнительное предупреждение о рисках употребления алкоголя в Турции.
"В Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, люди умирали или получали серьёзные заболевания после употребления незаконно произведённых местных спиртных напитков и поддельных бутылок с фирменным алкоголем", — предупреждает агентство.
Чтобы защитить себя, рекомендуют:
Если после употребления алкоголя в Турции вам стало плохо, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti ), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Унитарное государство со столицей в Анкаре. Государственный язык — турецкий.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.