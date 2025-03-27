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Турция накаляется: важные советы для путешественников

2:44
Туризм

Туристы, находящиеся в Турции или планирующие поездку, получили срочное предупреждение. В стране проходят массовые демонстрации, которые могут перерасти в насилие. Кроме того, появилось важное уведомление о поддельном алкоголе, который представляет угрозу для здоровья.

Турция
Фото: flickr.com by Константин Барбу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Турция

Что происходит?

24 марта в Стамбуле и других городах Турции проходят протесты.

"Демонстрации могут перерасти в насилие. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты. Если вы оказались в зоне демонстрации, немедленно покиньте её. Возможны задержки в движении транспорта", — предупреждают FCDO.

Ситуация остаётся напряжённой, а участки города, где проходят акции, могут быть опасны для туристов.

Рекомендации для путешественников

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) советует:

  • Избегать демонстраций — даже мирные акции могут резко перерасти в беспорядки.
  • Следить за новостями — местные СМИ и официальные источники помогут оставаться в курсе ситуации.
  • Планировать передвижения заранее — возможны сбои в работе транспорта.
  • Не находиться рядом с дипломатическими представительствами — особенно у израильских консульств в Анкаре и Стамбуле.
  • Воздержаться от поездок в приграничные районы — запрещено передвижение в пределах 10 км от границы с Сирией.

Важное о паспортах

Для въезда в Турцию ваш паспорт должен быть действителен ещё как минимум 150 дней с даты прибытия, а также содержать хотя бы одну пустую страницу.

Если ваш проездной документ недействителен или ранее был объявлен утерянным или украденным, вам откажут во въезде.

Опасность поддельного алкоголя

Ранее, в феврале, FCDO опубликовало дополнительное предупреждение о рисках употребления алкоголя в Турции.

"В Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, люди умирали или получали серьёзные заболевания после употребления незаконно произведённых местных спиртных напитков и поддельных бутылок с фирменным алкоголем", — предупреждает агентство.

Чтобы защитить себя, рекомендуют:

  • Покупать алкоголь только в лицензированных винных магазинах.
  • Пить алкогольные напитки только в лицензированных барах и отелях.
  • Избегать домашнего алкоголя.
  • Проверять, целы ли уплотнения бутылок.
  • Обращать внимание на качество печати и возможные ошибки на этикетке.

Если после употребления алкоголя в Турции вам стало плохо, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Уточнения

Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti ), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Унитарное государство со столицей в Анкаре. Государственный язык — турецкий.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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