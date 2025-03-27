Уютные деревушки, вкусная еда и море: идеальный маршрут по Уидби

3:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Фото: flickr.com by See1,Do1,Teach1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вашингтон, пляжи

Остров Уидби — настоящий уголок спокойствия и природного великолепия всего в часе езды от Сиэтла. Здесь встречаются лазурные воды Пьюджет-Саунда, раскидистые лавандовые поля, уединённые пляжи и живописные прибрежные деревушки.

Это место, где можно насладиться свежими морепродуктами, отправиться на поиски косаток и встретить закат с лучшими видами на Олимпийские горы.

Как добраться

Попасть на остров проще простого: можно пересечь впечатляющий мост Десепшн-Пасс, который соединяет Уидби с материком, или воспользоваться паромом из Мукилтео до южного Клинтона. Этот остров идеально подходит как для однодневной поездки, так и для неспешного отдыха на несколько дней.

Природа и пляжи

Главная достопримечательность Уидби — его потрясающие пляжи.

В государственном парке Десепшн-Пасс можно найти галечные берега с живописными видами на острова, но учтите, что близость к военно-морской авиабазе может добавить немного шумового сопровождения.

Дабл-Блафф — лучший пляж для прогулок с собаками, с мягким песком и панорамными пейзажами.

В Лэнгли, на пляже парка Сиуолл, весной можно увидеть серых китов и даже позвонить в специальный латунный колокол, если вам посчастливится их встретить.

Для завораживающих закатов стоит отправиться на пляж Робинсон в Фриленде.

Дикая природа

Уидби — одно из лучших мест в Вашингтоне для наблюдения за косатками. Эти морские гиганты веками были символом моря Салиш и священными существами для народа ламми.

Помимо косаток, здесь можно встретить тюленей, выдр, серых китов и морских птиц. Лучшие шансы увидеть их — на каяке или лодочной прогулке.

Очарование приморских городков

На острове разбросаны уютные деревни, каждая со своим характером:

Купевилл — один из старейших городов Вашингтона, известен своими морепродуктами и паромной переправой в Порт-Таунсенд.

Лэнгли, или "Деревня у моря", привлекает художников, проводит еженедельные арт-выставки и фермерские рынки.

Клинтон славится пивоварнями и ремесленными продуктами.

Гастрономия

Где бы вы ни остановились, не пропустите местные морепродукты.

Мидии из бухты Пенн — обязательный пункт гастрономического маршрута.

В Купевилле загляните в Gordon's Fusion, чтобы попробовать изысканные блюда в необычном исполнении.

В Лэнгли, в Saltwater Fish House and Oyster Bar, подают лучшие устрицы и крабовые котлеты.

В Оук-Харбор Seabolt's Smokehouse уже 30 лет готовит лучшую похлёбку из моллюсков на острове.

Фермы и винодельни

Уидби славится своими семейными фермами, экологически чистыми продуктами и живописными лавандовыми полями. Здесь можно попробовать свежий овечий сыр, местные вина и даже приобрести натуральные солевые скрабы.

Уточнения

Вашингто́н (англ Washington,) — штат на северо-западе США, 42-й штат в составе страны. Столица — город Олимпия, крупнейший город — Сиэтл. Неофициальное прозвище — "Вечнозелёный штат".



