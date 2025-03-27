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Обычные блюда стали странными: как египтяне извращаются над едой

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Туризм

Туристка Александра Коновалова поделилась впечатлениями от поездки в Египет. Там ей часто попадались странные блюда. Она рассказала о пяти из них.

Сфинкс
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сфинкс

На первом месте в списке оказались роллы "Филадельфия" с сомнительной начинкой.

"Крабовые палочки с огурцом, колбаса с кетчупом, твёрдый сыр с майонезом и ещё несколько неопознанных объектов", — вспомнила она.

Также Александру поразил горячий чизкейк. Ей подали десерт, от которого шёл пар, однако внутри он был ледяным. Чизкейк хранили в морозилке, а официант решил его подогреть.

На третьем месте — необычная пицца.

Еще путешественница была в шоке от того, что молочные коктейли делают с кислыми фруктами.

На последнем месте — блюда из голубя. Мясо этой птицы — стандартная позиция в меню ресторанов в Каире, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Каи́р (араб. القاهرة‎, Эль-Ка́хира [ælˈqɑːhɪɾɑ] «победоносная», копт. Ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ [kɑʃˈɾoːmi] «сокрушитель людей») — столица Египта.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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