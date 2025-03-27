Обычные блюда стали странными: как египтяне извращаются над едой

Туристка Александра Коновалова поделилась впечатлениями от поездки в Египет. Там ей часто попадались странные блюда. Она рассказала о пяти из них.
На первом месте в списке оказались роллы "Филадельфия" с сомнительной начинкой.
"Крабовые палочки с огурцом, колбаса с кетчупом, твёрдый сыр с майонезом и ещё несколько неопознанных объектов", — вспомнила она.
Также Александру поразил горячий чизкейк. Ей подали десерт, от которого шёл пар, однако внутри он был ледяным. Чизкейк хранили в морозилке, а официант решил его подогреть.
На третьем месте — необычная пицца.
Еще путешественница была в шоке от того, что молочные коктейли делают с кислыми фруктами.
На последнем месте — блюда из голубя. Мясо этой птицы — стандартная позиция в меню ресторанов в Каире, сообщает "Чемпионат".
Каи́р (араб. القاهرة, Эль-Ка́хира [ælˈqɑːhɪɾɑ] «победоносная», копт. Ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ [kɑʃˈɾoːmi] «сокрушитель людей») — столица Египта.
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