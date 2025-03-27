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Вот куда россиянам нужно ехать вместо Чёрного моря: 5 альтернатив

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Туризм

В Анапу и Сочи всегда съезжались толпы туристов, однако экологическая катастрофа, случившаяся в конце 2024 года в Керченском заливе, нанесла огромный урон всей прибрежной полосе Чёрного моря. Куда теперь ехать отдыхать, расскажем ниже.

Каспийское море
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каспийское море

В первую очередь можно рассмотреть побережье Каспийского моря. В Дагестане почти все пляжи песчаные, с пологим спуском в воду и длинной береговой линией,.

Также можно рассмотреть Калининградскую область, побережье Балтийского моря. Можно отправиться на Куршскую косу, которая внесена в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Чемпионат".

Кроме того, можно рассмотреть Азовское, Японское и Охотское моря.

Уточнения

Каспи́йское мо́ре — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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