Вот куда россиянам нужно ехать вместо Чёрного моря: 5 альтернатив

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анапу и Сочи всегда съезжались толпы туристов, однако экологическая катастрофа, случившаяся в конце 2024 года в Керченском заливе, нанесла огромный урон всей прибрежной полосе Чёрного моря. Куда теперь ехать отдыхать, расскажем ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каспийское море

В первую очередь можно рассмотреть побережье Каспийского моря. В Дагестане почти все пляжи песчаные, с пологим спуском в воду и длинной береговой линией,.

Также можно рассмотреть Калининградскую область, побережье Балтийского моря. Можно отправиться на Куршскую косу, которая внесена в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Чемпионат".

Кроме того, можно рассмотреть Азовское, Японское и Охотское моря.

Уточнения

Каспи́йское мо́ре — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

