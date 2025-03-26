Йеллоустоун и Йосемити: как железнодорожный тур соединяет два природных чуда

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Йеллоустоун (США) известен своими кипящими гейзерами и удивительной геологией, а Йосемити — величественными секвойями и гранитными скалами.

Фото: freepik.com by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поезд

Теперь их можно объединить в одном незабываемом путешествии благодаря железнодорожному туру "Йеллоустоун — Йосемити" от Railbookers.

Этот 11-дневный маршрут не только соединяет два природных чуда, но и проходит через Континентальный водораздел и крупные города. Путешествие начинается в Чикаго, где вы проведете два дня, осматривая достопримечательности самостоятельно или во время экскурсии. Затем вас ждет поездка на поезде Amtrak "California Zephyr", который отправляется в Сан-Франциско, проходя через Скалистые горы Колорадо и Юты с остановкой в Солт-Лейк-Сити.

После знакомства с Солт-Лейк-Сити вы отправитесь в Йеллоустоунский национальный парк. Там вы проведёте ночь в Западном Йеллоустоуне и целый день будете исследовать парк, в том числе гейзер Олд-Фейтфул и озеро Иса, которое лежит на границе Континентального водораздела.

Вернувшись в Солт-Лейк-Сити, вы продолжите путешествие на "California Zephyr", направляясь в Калифорнию. Завершив поездку на поезде, вы окажетесь в Сан-Франциско, где сможете насладиться видами города. На следующий день автобус доставит вас в национальный парк Йосемити. По дороге вы пересечете мост Бэй-Бридж на рассвете и увидите живописные заснеженные вершины Сьерра-Невады. После прогулки по Йосемити и шопинга вы вернетесь в Сан-Франциско, где завершится ваше путешествие.

Тур состоит из 11 дней и 10 ночей, из которых две ночи проходят в поезде, а восемь — в отелях Чикаго, Солт-Лейк-Сити и Сан-Франциско. В стоимость, начиная от 2369 долларов на человека, входят проживание, трансферы и два ужина. Турист также может добавить дополнительные дни, выбирать отели, рестораны и развлечения в каждом пункте маршрута, чтобы создать по-настоящему индивидуальное путешествие, передает travelandleisure.

Уточнения

Транспортный трансфер — перевозка пассажиров из условленного места к другому заранее согласованному месту. Услуга обычно востребована либо туристическими агентствами для доставки организованных групп туристов, либо частными заказчиками для индивидуальных трансферов.

