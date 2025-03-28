Путешествуй без границ: как кемпинг в Исландии изменит ваше представление о свободе

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исландия — страна, созданная для тех, кто любит свободу, свежий воздух и настоящую природу. Здесь не нужно выбирать между комфортом и приключением: кемпинг позволяет каждый день просыпаться с новым видом из окна — будь то водопад, вулкан или ледник.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ледники

Для тех, кто хочет исследовать страну без привязки к отелям, аренда автодома — идеальный вариант. Современные модели оборудованы отоплением, удобными кроватями, кухней и всем, что нужно для уюта даже в суровую исландскую погоду. Это путешествие без расписаний и спонтанная возможность свернуть туда, куда потянет сердце.

Лучшие кемпинги Исландии: от столичных удобств до уединения на природе

Кемпинг Рейкьявик — всего в нескольких минутах от центра столицы, с горячими душами и даже доступом к термальному бассейну.

Reykjamörk в Хверагерди — геотермальный городок у окружной дороги, идеален для начала маршрута.

Skaftafell в национальном парке Ватнайёкюдль — ворота к водопадам и ледникам.

Egilsstaðir на востоке — для тех, кто ищет термальные ванны и прокат велосипедов.

Хамрар (Акурейри) — семейный вариант с площадками и мини-гольфом.

Стиккисхольмур (Снефелснес) — уютный кемпинг у океана с базовыми удобствами и скидками для путешественников.

Когда ехать?

Лето — долгие световые дни, мягкий климат и активный сезон, бронируйте заранее.

Весна и осень — меньше людей, волшебные пейзажи, шанс увидеть северное сияние.

Зима — экстремальное, но невероятное приключение для хорошо подготовленных.

Полезные советы:

Проверьте погоду и дорожные условия каждый день.

Заправляйтесь почаще — станции могут быть далеко друг от друга.

Соблюдайте правила кемпинга: нельзя просто разбить палатку где угодно — свободный кемпинг в Исландии запрещён.

Возьмите еду с собой, но используйте и местные супермаркеты.

Некоторые кемпинги работают круглый год, особенно в крупных городах и вдоль главных маршрутов.

Стоимость ночёвки — в среднем от 1500 до 2500 ISK с человека. В большинстве кемпингов есть горячий душ, общая кухня, прачечная и Wi-Fi. Многие подойдут даже для отдыха с детьми.

Кемпинг — это не просто ночёвка. Это способ быть ближе к природе, почувствовать страну на вкус, на запах и даже на звук — когда утром вы открываете дверь и слышите, как журчит ручей или поют птицы.

Исландия ждёт не тех, кто просто хочет посмотреть, а тех, кто хочет прожить — день за днём, поворот за поворотом, с ветром в лицо и свободой в сердце.

Уточнения

Хверагерди или Кверагерди (исл. Hveragerði) — маленький городок и община на юге Исландии, расположенный в 45 км к востоку от Рейкьявика у окружной автодороги.

