Секретный курорт во Вьетнаме: здесь построили свою маленькую Венецию

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

На вьетнамском острове Фукуоке есть район, невероятно похожий на Венецию. Здесь построен туристический комплекс Grand World и вырыт водный канал, который напоминает каналы роскошного итальянского города.

Фото: commons.wikimedia.org by ntt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Остров Фукуок

По каналу можно прокатиться на гондоле, проплыть под арками мостов и полюбоваться набережными, красивейшей архитектурой с нарядными цветными домами, расположившимися у самой воды.

На Фукуоке много ресторанов, магазинов, рынков и сувенирных лавок. Вечером начинается водное и световое шоу, которое просто завораживает туристов красотой. В шоу принимают участие танцоры, музыканты и акробаты.

Любители пляжного отдыха могут позагорать на красивых белоснежных пляжах. Также рядом с туристическим комплексом расположен сафари-парк.

Отдых на Фукуоке идеально подходит тем, кто хочет совместить отдых на природе с культурной программой. Об этом пишет "Рамблер".

Уточнения

Фукуо́к (вьет. Phú Quốc, название острова в переводе означает «Богатая земля») — крупнейший остров Вьетнама.

