Уезжаете в отпуск? 7 шагов к защите вашего дома от непрошенных гостей

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уезжая в долгожданный отпуск, мы мечтаем об отдыхе и перезагрузке — и совершенно не хотим думать о том, что дома может что-то случиться. Но именно в моменты отсутствия хозяев жилище становится особенно уязвимым. Чтобы поездка прошла спокойно, а возвращение не омрачилось неожиданностями, стоит заранее подумать о защите дома.

Фото: https://www.freepik.com by rawpixel-com Умный дом

Вот несколько простых, но эффективных шагов, которые помогут обезопасить жильё на время вашего отсутствия:

Проверьте двери и окна

Перед отъездом обязательно убедитесь, что все входные точки надёжно закрыты и зафиксированы. Даже если у вас стоят качественные двери, дополнительные замки или накладки на петли — не лишняя предосторожность.

Имитация присутствия

Синхронизированные светильники, включающиеся по таймеру, или умные лампы, управляемые через смартфон, создают иллюзию, что в доме кто-то есть. Это простой, но эффективный способ отпугнуть злоумышленников.

Системы умного дома и сигнализации

Современные системы безопасности могут быть подключены к вашему телефону. С их помощью можно получать уведомления о движении, открытых дверях, задымлении или даже протечках воды. Установленные датчики движения, дыма и утечки обеспечивают контроль в режиме реального времени.

Доверенное лицо рядом

Попросите соседа, друга или члена семьи присматривать за домом, особенно если вы уезжаете надолго. Это может быть просто визуальный контроль, полив цветов или проверка почтового ящика, чтобы не создавать ощущения, что в доме никого нет.

Меньше информации в соцсетях

Соблазн выложить фото с пляжа или видом на горные вершины понятен, но не стоит заранее рассказывать всему интернету, что вы не дома. Лучше делиться впечатлениями уже после возвращения.

Каждая из этих мер по отдельности не даёт стопроцентной гарантии, но вместе они значительно снижают риски. Главное — подходить к защите дома так же внимательно, как и к выбору отеля или маршрута.

Хорошо защищённый дом — это ваш личный вклад в отдых без тревог. Ведь ничто не портит отпуск сильнее, чем мысль: «А всё ли там в порядке?»

Уточнения

Умный дом может означать: Умный дом (Умное здание) — система автоматизации жилого или коммерческого здания. Умный дом (Домашняя автоматизация) — система автоматизации личного жилья.

