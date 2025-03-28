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Новая эра отдыха: как модульные отели готовы изменить туристическую инфраструктуру России?

2:46
Туризм

В ближайшие годы внутренний туризм в России получит мощный импульс. До 2027 года по всей стране появится около 10 000 новых гостиничных номеров в модульных отелях, что станет важным шагом в создании современной туристической инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Уже построено более 12,5 тысячи номеров, и теперь программа переходит в новый этап. Впервые развитие модульного гостиничного строительства реализуется в таких масштабах. Это компактные, энергоэффективные и быстровозводимые отели, которые можно размещать в самых разных регионах — от побережья до горных курортов.

Параллельно завершён отбор заявок на участие в программе льготного кредитования капитального строительства отелей. Это поможет бизнесу инвестировать в отрасль и ускорит запуск новых объектов размещения.

Большая часть новых отелей станет частью федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" — масштабной инициативы по развитию туризма в ключевых регионах России. Здесь планируется принимать до 10 миллионов туристов ежегодно. Также активно растёт число туристов в горнолыжных центрах Кавказа, Сибири и северных регионов — они входят в фокус развития.

Для удобства путешественников разрабатываются новые автотуристические маршруты, связывающие между собой природные и культурные достопримечательности. Это делает путешествия по стране более доступными и удобными для семей, индивидуальных туристов и организованных групп.

Один из вызовов, который стоит перед отраслью, — дефицит кадров. По прогнозам, до 2030 года не будет хватать около 400 тысяч специалистов в сфере туризма. Чтобы решить эту проблему, государство запускает программу повышения производительности труда и перезапускает образовательные программы на базе Российского государственного университета туризма и сервиса.

Все эти шаги — часть стратегической задачи: к 2030 году увеличить вклад туризма в ВВП страны до 5% и достичь 140 миллионов внутренних туристических поездок в год. Это не только развитие туризма как отрасли, но и стимул для роста регионов, создания рабочих мест и повышения качества жизни.

Модульные отели — это лишь начало. В сочетании с новой инфраструктурой, образовательными инициативами и системной поддержкой отрасли, Россия может стать одной из самых привлекательных стран для внутреннего и въездного туризма в ближайшие годы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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