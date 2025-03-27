Только работа и никакого отдыха: путешественник раскрыл секрет выживания польских пенсионеров

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский блогер-путешественник недавно побывал в Польше и в дзен-канале TrueStory Travel поделился своими наблюдениями, как живут пожилые поляки после выхода на пенсию.

Фото: commons.wikimedia.org by Neoabacus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Познань

Путешественник сравнил пенсии в Германии и Польше. Пенсии в Германии намного больше и в среднем составляют 2000 евро, поэтому немцы могут отдыхать, путешествовать и наслаждаться жизнью в преклонном возрасте. В Польше пенсии не такие большие, и поляки продолжают работать, чтобы дополнительно заработать на жизнь.

Блогер познакомился в польской деревне с мужчиной пенсионного возраста, который рассказал, что, пока он работал, он с каждой зарплаты откладывал деньги на будущее. Сейчас он начал строить новый дом и хочет найти молодую жену, чтобы она помогала ему по хозяйству.

"Судя по его внешнему виду, он ещё лет тридцать будет оставаться в хорошей форме. Так что его будущей молодой жене можно только позавидовать. И мужик видный, и дом будет новый, и жизнь обещает быть в достатке", — отметил блогер.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

