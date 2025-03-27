Потеряться на Вайхеке: как остров захватывает сердце и не отпускает?

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вайхеке — остров, спрятанный в заливе Хаураки у побережья Окленда, — место, где природа, искусство и вкус жизни сливаются в одно целое. Это настоящее сокровище Новой Зеландии, которое уже давно облюбовали винные гурманы, эстеты и все, кто ценит неспешный, вдохновляющий отдых.

Фото: commons.wikimedia by Ingolfson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид на остров Вайхеке

Каждую осень здесь проходит Фестиваль пеших прогулок — уникальное событие, где вы можете выбрать короткие маршруты с панорамными видами или отправиться в полноценные многодневные походы по живописным тропам острова.

Гастрономия — отдельная глава. Ресторан Ki Māha на пляже Онетанги предлагает блюда из местных продуктов с бокалом вина и видом на океан. Cable Bay сочетает винодельню, стильные рестораны и уютные коттеджи с видом на залив. А Tantalus Estate — семейное поместье с винным бутиком, рестораном высокой кухни и даже собственной мини-пивоварней.

Винодельня Man O' War известна своим дегустационным залом и потрясающим видом на частные острова. Местные вина тут — не просто напитки, а часть культуры.

Любите искусство? Тогда стоит заглянуть в Космическую галерею и Общественную художественную галерею Вайхеке — здесь экспонируются работы местных художников, в том числе скульптуры, живопись и современные инсталляции.

Mawhiti — это стильный коттедж, где каждая деталь продумана до мелочей, а интерьер украшен произведениями искусства.

Вайхеке — это остров, на котором легко потеряться и хочется остаться подольше. Здесь можно гулять, дегустировать, смотреть, чувствовать и просто наслаждаться.