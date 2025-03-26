Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почему Тайвань часто остаётся в тени Вьетнама, Китая или Филиппин? Возможно, потому что его главные города, как Тайбэй или Тайчжун, не так широко известны. Но есть одно место, которое точно заслуживает внимания — Гаосюн.

Фото: commons.wikimedia.org by Azizofegypt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ночной рынок Гаосюн

Второй по величине город Тайваня сочетает в себе динамику мегаполиса, потрясающие виды на побережье и недорогие путешествия. Здесь легко найти доступное жильё, бюджетные рестораны и бесплатные достопримечательности.

Как добраться до Гаосюна

Попасть сюда можно напрямую через международный аэропорт. Если вы уже в Тайбэе, то путь займёт около четырёх часов на поезде или три часа на скоростном экспрессе.

Что посмотреть в Гаосюне

Пруд Лотосов — живописное место с храмами и пагодами. Не забудьте пройти через пагоду с драконом и выйти через пагоду с тигром — это принесёт удачу.

Купол света на станции метро "Бульвар Формоза" — завораживающий витраж, изображающий стихии природы.

Храм мучеников на склоне горы Шоушань — тихое место с панорамным видом на порт Гаосюна.

Pier2 Art Center — бывшие склады, превращённые в креативное пространство с муралами и скульптурами.

Музей Будды Фо Гуан Шань — духовный центр с уникальными экспонатами и одной из реликвий Будды.

Ночные рынки Гаосюна

После заката город преображается. Ночной рынок Жуйфэн предлагает стритфуд: жареный кальмар, мясо на гриле и легендарное молоко из папайи. На рынке Люхэ можно попробовать свежие морепродукты и сочные стейки.

Помимо городской жизни, остров предлагает пляжи Ламбая и скрытые горячие источники, где можно расслабиться после насыщенного дня.

Уточнения

Тайва́нь — частично признанное государство в Восточной Азии, Столица — Тайбэй Официальный язык — севернокитайский («гоюй»), но бо́льшая часть населения также говорит на языке хокло; в стране ограниченно используются языки аборигенов Тайваня.



