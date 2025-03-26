Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче

Почему Тайвань часто остаётся в тени Вьетнама, Китая или Филиппин? Возможно, потому что его главные города, как Тайбэй или Тайчжун, не так широко известны. Но есть одно место, которое точно заслуживает внимания — Гаосюн.
Второй по величине город Тайваня сочетает в себе динамику мегаполиса, потрясающие виды на побережье и недорогие путешествия. Здесь легко найти доступное жильё, бюджетные рестораны и бесплатные достопримечательности.
Попасть сюда можно напрямую через международный аэропорт. Если вы уже в Тайбэе, то путь займёт около четырёх часов на поезде или три часа на скоростном экспрессе.
После заката город преображается. Ночной рынок Жуйфэн предлагает стритфуд: жареный кальмар, мясо на гриле и легендарное молоко из папайи. На рынке Люхэ можно попробовать свежие морепродукты и сочные стейки.
Помимо городской жизни, остров предлагает пляжи Ламбая и скрытые горячие источники, где можно расслабиться после насыщенного дня.
Тайва́нь — частично признанное государство в Восточной Азии, Столица — Тайбэй Официальный язык — севернокитайский («гоюй»), но бо́льшая часть населения также говорит на языке хокло; в стране ограниченно используются языки аборигенов Тайваня.
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