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Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче

1:53
Туризм

Почему Тайвань часто остаётся в тени Вьетнама, Китая или Филиппин? Возможно, потому что его главные города, как Тайбэй или Тайчжун, не так широко известны. Но есть одно место, которое точно заслуживает внимания — Гаосюн.

ночной рынок Гаосюн
Фото: commons.wikimedia.org by Azizofegypt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
ночной рынок Гаосюн

Второй по величине город Тайваня сочетает в себе динамику мегаполиса, потрясающие виды на побережье и недорогие путешествия. Здесь легко найти доступное жильё, бюджетные рестораны и бесплатные достопримечательности.

Как добраться до Гаосюна

Попасть сюда можно напрямую через международный аэропорт. Если вы уже в Тайбэе, то путь займёт около четырёх часов на поезде или три часа на скоростном экспрессе.

Что посмотреть в Гаосюне

  • Пруд Лотосов — живописное место с храмами и пагодами. Не забудьте пройти через пагоду с драконом и выйти через пагоду с тигром — это принесёт удачу.
  • Купол света на станции метро "Бульвар Формоза" — завораживающий витраж, изображающий стихии природы.
  • Храм мучеников на склоне горы Шоушань — тихое место с панорамным видом на порт Гаосюна.
  • Pier2 Art Center — бывшие склады, превращённые в креативное пространство с муралами и скульптурами.
  • Музей Будды Фо Гуан Шань — духовный центр с уникальными экспонатами и одной из реликвий Будды.

Ночные рынки Гаосюна

После заката город преображается. Ночной рынок Жуйфэн предлагает стритфуд: жареный кальмар, мясо на гриле и легендарное молоко из папайи. На рынке Люхэ можно попробовать свежие морепродукты и сочные стейки.

Помимо городской жизни, остров предлагает пляжи Ламбая и скрытые горячие источники, где можно расслабиться после насыщенного дня.

Уточнения

Тайва́нь  — частично признанное государство в Восточной Азии, Столица — Тайбэй  Официальный язык — севернокитайский («гоюй»), но бо́льшая часть населения также говорит на языке хокло; в стране ограниченно используются языки аборигенов Тайваня.
 

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