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Венеция на краю гибели: к 2150 году город может оказаться под водой!

1:26
Туризм

Венеция, город на воде, сам может оказаться под водой. По одному из научных сценариев, к 2150 году она может быть затоплена на площади до 226 квадратных километров. Исследования охватывают прогнозы на 2050, 2100 и 2150 годы, и наихудший сценарий выглядит тревожно.

Венеция, водный транспорт
Фото: commons.wikimedia by 777otu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Венеция, водный транспорт

Главная причина — эффект "высокой воды" (acqua alta), при котором уровень моря растёт, а суша постепенно "уходит вниз". Скорость опускания — около 7 мм в год, и без надёжной защиты это может привести к серьёзным наводнениям, угрозе для местных жителей и уничтожению уникального культурного наследия.

Чтобы бороться с этим, Венеция уже внедрила систему мобильных барьеров MOSE, предназначенную для перекрытия лагуны в периоды экстремальных приливов. Эта дамба уже спасает город от регулярных подтоплений, особенно на площади Святого Марка — одном из самых низких и уязвимых мест Венеции.

Но даже с барьерами риск остаётся. Учёные предупреждают: без дополнительных усилий Венеция может частично исчезнуть с карты. А ведь тревогу о будущем города ещё в XIX веке поднимал Иоганн Вольфганг Гёте — и, похоже, его предсказания были не так уж далеки от истины.

Уточнения

Иога́нн Во́льфганг фон Гёте (нем. Johann Wolfgang von Goethe; 28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне — 22 марта 1832, Веймар) — немецкий поэт, драматург, романист, учёный-энциклопедист, государственный деятель, театральный режиссёр и критик.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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